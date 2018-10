Un cens al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà ha revelat l’existència d’un sorprenent exemplar mascle de daina blanca. Els responsables del parc creuen que es tracta d’un cas de leucisme, un trastorn de falta de pigmentació a la pell que provoca que tingui un color beix, tal com es veu a la foto de Mireia Canicio. Inicialment, es va pensar que podria tractar-se d’un cas d’albinisme, com el del goril·la Floquet de Neu, però aquesta hipòtesi ha quedat descartada perquè la daina no té els ulls vermells. El parc no vol donar més importància al cas ni en vol fer un seguiment especial, ja que es té constància que hi ha altres casos. Tot sembla indicar que la daina blanca ha arribat als Aiguamolls procedent d’algun altre indret, perquè en tractar-se d’un exemplar molt vistós de tres o quatre anys, resulta estrany que ningú l’hagi detectat abans.