Una noia denuncia que un home es va masturbar davant d’ella en un tren i ningú li fa cas

260x366 Fotografia que va fer la jove de l'home que es masturbava al tren / LAURA DUEÑAS Fotografia que va fer la jove de l'home que es masturbava al tren / LAURA DUEÑAS

Nova denúncia d'agressió sexual, aquesta vegada en un tren. Una jove de Girona, Laura Dueñas, ha denunciat que aquest dilluns un home es va masturbar davant seu mentre anava en tren cap a Barcelona. I, malgrat que va intentar denunciar-ho al personal de seguretat de Renfe i als Mossos, la noia assegura que no li van fer cas. "Primer a Renfe em van dir que si ja havia passat no hi podien fer res. I després els Mossos em van dir que, com que tenia 18 anys i no em va tocar, no calia ni posar denúncia perquè quedaria arxivada", ha lamentat Dueñas a l'ARA. A la nit la jove va denunciar públicament els fets a través d'Instagram, i aquest matí ha rebut una trucada de la policia per comunicar-li que els falten dades per formalitzar la denúncia.

Els Mossos, però, asseguren que sí que van tramitar la denúncia ahir a la tarda però que, quan no tenen un autor conegut, "s'agafa com a diligències informatives però el tràmit és el mateix i va al jutjat igual". D'altra banda, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha "lamentat i condemnat els fets" i ha instat tots els passatgers a "denunciar qualsevol agressió o abús". En aquest sentit, Carmona ha s'ha compromès a revisar els protocols i a "insistir a tots els treballadors sobre la importància de donar suport als clients que hagin patit una situació d'aquest tipus".

Els fets van passar al tren de mitja distància que va sortir ahir de Girona, direcció Barcelona, a les 14.41 h. Segons ha explicat Laura Dueñas, ella estava asseguda en un vagó on hi havia molts pocs passatgers, i es va adonar que al seu davant hi havia un home que la "mirava molt". Al cap d'una estona va veure com s'inclinava per mirar-li les cames i començava "a fer moviments amb el cos". "Vaig intentar gravar-ho –explica Dueñas–, però estava molt nerviosa i em vaig bloquejar. Vaig veure com feia cares de plaer i movia el braç, masturbant-se, i vaig marxar corrents".

Quan va passar pel seu costat, la jove assegura que l'home "tenia els pantalons abaixats" i que va posar-se a cridar. Un passatger va anar cap a ella, que li va explicar el que havia passat, i es va adreçar a l'home per dir-li que no es mogués, que anaven a buscar algú de seguretat. Dueñas i el passatger diuen que van buscar algun treballador de Renfe pel tren però que no en van trobar cap, i l'home va baixar del tren a l'estació de Sils.

Un cop va arribar a Sants, la noia va anar a parlar amb un noi de seguretat de Renfe, que li va contestar, segons la versió de la jove, que "si ja havia passat, no hi podia fer res". Es va dirigir al punt d'informació de l'estació i també li van dir que "no podien fer-hi res".

Quan va arribar a Cerdanyola del Vallès, el municipi on viu entre setmana, es va dirigir a la comissaria dels Mossos d'aquesta població. "El mosso que em va atendre em va dir que no servia de res posar una denúncia perquè penalment no hi podien fer res. Que jo era major d'edat i que no m'havia tocat, i per tant no era delicte i quedaria arxivat", assegura la jove, que tot i això va voler posar una denúncia.

"Però després vaig veure que al paper diu que m'he presentat per informar dels següents fets, no per denunciar-los, i no van voler ni que els enviés les fotos que li vaig fer a l'home ni els contactes dels testimonis que ho van veure tot", critica la jove, que afegeix: "Era molt irònic. Mentre em deien que no servia de res denunciar-ho vaig veure penjat un cartell de la campanya contra la violència masclista que recomanava a les dones que truquessin als Mossos si mai en patien".

A la nit va decidir fer públics els fets a través d'Instagram i aquest matí ha rebut una trucada dels Mossos, que li han dit que la denúncia "estava incompleta" perquè els faltaven dades i, aquesta vegada sí, li han demanat que els enviés les fotografies que tenia. "Va ser una situació superviolenta, vaig passar molta por. I si avui queda impune, demà ho patirà una altra noia", subratlla Laura Dueñas, que aquest dimarts tornarà a la comissaria per acabar la denúncia.

És delicte masturbar-se en públic?

Segons estableix l'article 185 del Codi Penal, només es considera delicte d'exhibicionsime i provocació sexual si es fa en presència de menors d'edat o persones incapacitades. En aquests casos està prevista una pena de presó d'entre sis mesos i un any, o una multa d'entre 12 i 24 mesos. Però si es fa en presència d'adults sol tipificar-se com a falta administrativa lleu.

Per aquesta raó la conselleria d'Interior vol tirar endavant un nou protocol per endurir les sancions per conductes amb component sexual que eren considerades faltes lleus. Amb el canvi legislatiu, l'exhibicionisme obscè, la masturbació en espais públics i la injúria sexual podran ser penats amb multes d'entre 1.000 i 10.000 euros.