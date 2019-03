Les desigualtats patides per dones de Santa Cristina

Una vintena de dones de Santa Cristina d’Aro relaten les discriminacions de gènere que han patit al llarg de la seva vida en el documental Amb ulls de dona, que s’estrenarà aquest 8 de març, Dia de les Dones, a l’Espai Ridaura de la població (a les 19 h). Les protagonistes del documental són d’edats diverses i d’àmbits socials i professionals també diferents, però totes coincideixen en el fet que han estat víctimes de desigualtats i discriminacions de gènere. El documental s’ha complementat amb fotografies antigues relacionades amb dones provinents de l’Arxiu municipal.

Actes a totes les poblacions

En la gran majoria dels municipis de les comarques gironines se celebraran aquest divendres actes per commemorar el Dia de les Dones, com el II Sopar de Dones al Centre Fraternal de Palafrugell. També a Figueres es farà un sopar, amb concert de Lakaste, al Pati de la Cate, per cloure tota una jornada plena d’activitats relacionades amb el Dia de les Dones. Entre altres propostes per a aquest dia, també destaquen la inauguració de l’exposició Dones grans, grans dones, a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura de Llançà, o la Festa Feminista que amb el títol Música amb veu de dona, es farà a la Bisbal. A Santa Cristina d’Aro es farà, a les 9 del matí, la Caminada per la Igualtat, seguint l’antiga línia ferroviària del Carrilet.

A la Casa de Cultura de Girona, el Trio Andrée oferirà el concert Música en femení, amb narració de la periodista Núria Riquelme, que vol donar a conèixer la música que ha estat composta per dones i que ha estat poc reconeguda.