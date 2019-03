Una diada per combatre injustícies i fer sentir la veu de les dones

“Tot i els avenços aconseguits, la dona continua estant menystinguda. Té menys salari en igualtat de condicions i més entrebancs per accedir a llocs de responsabilitat, se li criminalitza el seu propi cos, se li diu com s’ha de vestir i comportar-se, i en molts casos encara se la supedita al mascle amb una doble jornada laboral fora i dins de la llar”. Adelais de Pedrolo, filla de l’escriptor Manuel de Pedrolo, justifica així la vaga convocada per demà amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. “Avui, amb una expansió de partits d’ultradreta que diuen que se senten discriminats pel fet que hi hagi una llei contra la violència de gènere, necessitem més que mai reivindicar els nostres drets com a persones que som”, afirma.

La Coordinadora de Feminismes Anticapitalista de les comarques gironines, creada al gener, defensa “un feminisme interseccional, de base i horitzontal”. “Per fer front a la violència estructural que patim hem d’incloure la perspectiva feminista en tots els nivells”, sostenen les integrants de la coordinadora. “Cal prioritzar l’educació amb accions que afavoreixin la igualtat real d’oportunitats i reconeguin les potencialitats individuals deixant de banda l’orientació sexual i la identitat de gènere. Això vol dir coeducar”, emfasitza Fina Pairolí, assessora en llengua i cohesió social al Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

Actituds masclistes

“Per a mi el 8-M no té cap significat especial. Les reivindicacions no s’han de fer només un dia”, diu la llibretera Carolina Jiménez. “El problema més gran és que cal recordar constantment els nostres drets. A la mínima hi ha qui està disposat a derogar tot el que s’ha aconseguit. Els joves i adolescents actuals tenen actituds més masclistes que els de fa uns anys”, lamenta. “L’ideal seria que el Dia de la Dona Treballadora no existís. Els drets de les dones s’haurien de respectar sense haver de demanar-los”, afirma Lourdes Sánchez, hostalera jubilada. “Cal denunciar les injustícies i desigualtats, però és trist que tot es redueixi a un sol dia. Caldria fer-ho sempre”, defensa la cantant Tona Gafarot, en representació de Les Anxovetes, que demà al vespre participaran en l’acte festiu i reivindicatiu que se celebrarà a la plaça de l’U d’Octubre de Girona.

Etiquetes i llenguatge

“Fer sentir la veu de la dona és necessari, queda molt de camí per recórrer”, assegura Consol Ribas, responsable de l’Associació La Penyora Cultura. La historiadora Elara Pi hi està d’acord, però exposa així la seva perspectiva: “Vaig estudiar en una escola pública amb un model de coeducació en què la majoria dels pares eren professionals liberals, molts de tendència progressista, i no se’ns va qüestionar mai que a l’hora del pati juguéssim a ser princeses i desitgéssim casar-nos amb un príncep. M’agradaria qüestionar el sentit de les etiquetes i del canvi de llenguatge, exigit sobretot des dels sectors més combatius del feminisme. No veig sempre el món des d’una òptica de domini heteropatriarcal; penso que és més obert, hi ha moltes maneres de veure les coses”. La mare de Pi, feminista a ultrança, va obligar-la fins als tretze anys a dur els cabells curts i vestir xandall; també li prohibia fer-se forats a les orelles. Aquell episodi no impedeix que Pi comparteixi moltes reivindicacions del feminisme: “Cal una igualtat absoluta. En totes les institucions i quan sortim al carrer. Les dones hem d’anar totes unides per combatre situacions d’injustícia”, assenyala.

“No m’agraden els dies dedicats a conscienciar sobre un tema. Si creus en una causa, l’has de defensar en els teus actes diaris”, argumenta l’actriu Olga Cercós. “L’any passat em van agafar desprevinguda i no entenia que s’haguessin de suspendre actes culturals que estaven a favor del que reivindicava la vaga precisament perquè es feia vaga. Mesos més tard es va dictar la sentència del judici de la Manada. Em vaig emprenyar tant que vaig decidir que aquest any la secundaria”. És del mateix parer la periodista Anna Estanyol: “La reivindicació té més sentit que mai. Sovint el fet d’haver traspassat llindars que les nostres àvies o mares no havien superat ens porta a l’error de pensar que ja ho hem assolit tot, però la societat continua sent molt masclista. La vaga de l’any passat va ser una fita històrica: les dones vam adonar-nos que teníem prou força per reivindicar-nos com a col·lectiu, malgrat les diferències de sectors econòmics i de situacions personals”.

Segles de submissió

No ho veu igual l’escriptora Mercè Saurina: “Estic a favor de tants actes reivindicatius i tantes desobediències com calguin, però no em sembla que la vaga aporti gaire res”. Amb tot, remarca que, a banda de recordar la lluita protagonitzada per moltes dones per aconseguir drets que els estaven vetats, el 8-M “dona visibilitat a tota la feina que queda per fer i als drets que encara es vulneren”. “De vegades sembla que duguem impresos als gens segles de submissió i regles socials i familiars transmeses de mares a filles”, apunta.

“Celebrar el 8-M té sentit, ja que encara queda bastant camí per recórrer; en alguns barris i en alguns països més que en d’altres, evidentment”, comenta Dolors Reig, presidenta de l’Associació d’Amics de la Unesco de Girona. Segons ella, “més que igualtat cal equitat, que tothom tingui les mateixes possibilitats”. “Però no m’agrada gaire tot el tema de les quotes i les qüestions paritàries, penso que s’ha de valorar la persona”, afegeix. “Per a mi el dia de la dona també ho és de l’home, és el dia de la igualtat per a tots. Hi ha d’haver igualtat en tots els aspectes, però penso que no té sentit fer vagues”, subratlla l’administrativa Teresa Coll. “Tampoc no cal tant d’enrenou, només se’n beneficien els col·lectius organitzadors”, remarca.

“Tots som persones”

“El 8-M per a mi representa poca cosa, en realitat no veig que hi hagi diferències entre les persones”, diu la verdulaire Miriam Scheffler. Admet que s’ha sentit menystinguda moltes vegades pel fet de ser dona, però no hi dona gaire importància: “Penso que és igual, que la gent que actua així no val res. Tots som persones, el més important és que ens vegem com a persones”, insisteix.

“Esclar que queda molta feina per fer. Per on comencem? ¿Canviem els estereotips de gènere dels anuncis televisius? ¿Demanem a la pantalla actrius, presentadors, cantants... amb arrugues? ¿Consumim cultura segons el gènere dels artistes?”, es pregunta Olga Cercós. “Tinc amigues que busquen desesperadament una criatura i et diuen que volen un nen, perquè són més fàcils de portar i les nenes quan creixen són més complicades. Semblen els comentaris que feien les meves rebesàvies!”, exclama Elara Pi.