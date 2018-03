Un directe entre masses

Les recents mobilitzacions de protesta pels empresonaments de polítics catalans i per la detenció del president Carles Puigdemont han posat a prova la contenció i la sang freda d’alguns periodistes. Un dels exemples és Carles Brucet, que diumenge passat va fer una continguda intervenció en directe per TV3 enmig de l’autopista AP-7 i envoltat de manifestants enjogassats que cridaven consignes a favor de l’alliberament dels presos i de la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Lluny de la suposada violència que s’inventen alguns mitjans, els manifestants que es van aplegar al voltant del periodista mentre es preparava per entrar en directe al Telenotícies vespre van respectar el perímetre que els havia marcat abans de començar i, al final, fins i tot li van cantar el “TV3 serà sempre nostra”.