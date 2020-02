La diversitat i la proximitat marcaran les zones escolars

La nova definició de les zones escolars de Girona donarà prioritat a la diversitat i a la proximitat entre l’habitatge familiar i l’escola. A partir d’un estudi encarregat a la Universitat de Girona (UdG), el Consell Municipal d’Educació (CME) està treballant en dos escenaris possibles: mantenir tres zones predeterminades com fins ara però modificant-ne els límits per potenciar l’heterogeneïtat i la proximitat, o determinar els centres de referència a partir d’un càlcul de la proximitat entre l’habitatge de cada família i les escoles. En aquest cas, es farien càlculs a partir del lloc de residència i s’apostaria per fragmentar més les zones escolars per prioritzar el valor de la proximitat.

En els pròxims mesos s’elaborarà una única proposta consensuada que s’inclourà en el pacte contra la segregació escolar de Girona. La regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau, i el professor de la Universitat de Girona (UdG) i representant de l’equip redactor de l’informe Quim Brugué van explicar dimarts les línies principals del document Les zones escolars a Girona: un debat sobre la proximitat, capacitat d’elecció de centre educatiu i segregació escolar.

La nova definició de zones escolars es fa per adaptar-la a “les noves necessitats, sorgides del creixement que ha experimentat la ciutat en els últims anys”, segons la regidora d’Educació. Palau assegura, però, que no es prendrà cap decisió que no hagi sigut consensuada abans i aprovada pel CME, un organisme que, segons la regidora, acull una gran pluralitat de persones implicades en el projecte educatiu de la ciutat.

Preocupació a Salt

La distribució d’alumnes en escoles i instituts públics també genera debat i inquietud a Salt, amb centres que voregen el 100% d’alumnes d’origen immigrant. El 29 de febrer, amb el títol Les famílies parlem de triar escola i institut, se celebrarà una jornada per posar en comú experiències i dubtes en aquesta qüestió. La Plataforma SalT’educa ha criticat recentment que les accions que s’han posat en marxa des de l’Ajuntament no són suficients i no ataquen d’arrel els motius que causen la segregació.