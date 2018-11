Les dones es reivindiquen en un Fòrum Gastronòmic d’alt nivell

L’aparició d’un públic cada vegada més expert i la reivindicació de la dona a la cuina han sigut alguns dels fonaments del Fòrum Gastronòmic d’aquest any a Girona. Més de 25.000 persones van visitar el recinte entre diumenge i dimarts, una xifra similar a la de l’any passat tot i que ha sigut una edició complicada per les condicions climatològiques. Jaume von Arend, un dels directors del Fòrum, confirma el nivell de “satisfacció altíssima” dels 250 expositors que han format part del Fòrum Gastronòmic.

Experts i gastrònoms

Les empreses participants han destacat “l’ambient singular” que s’hi ha viscut per la “qualitat del públic”. De fet, Von Arend ha remarcat que els visitants del Fòrum són persones “altament qualificades que hi venen atretes per les activitats” que s’organitzen i que després aprofiten per visitar part dels expositors que hi ha. L’altre dels directors del Fòrum, Pep Palau, ha incidit en el fet que aquest any “totes les activitats estaven plenes”, malgrat que “hi havia sis espais que funcionaven de manera simultània”.

En la tercera jornada es van entregar els Premis Josep Mercader, que reconeixen en cada edició les trajectòries professionals. Enguany els premiats han sigut Montserrat Fontané (El Celler de Can Roca) en la categoria de cuina; Isidre Gironès (Ca l’Isidre) en la de sala; Carme Ferrer (Bàrbara Forés, Terra Alta) en la de vins; Martí Terés (oli Flumen) en la de producte, i Eliane Thibaut Comelade, en la de cultura.

Les activitats també han sigut reivindicatives. Totes les cuineres han destacat la necessitat de posar en valor el paper de la dona. Així ho han exigit les xefs participants: Iolanda Bustos (La Calèndula, Regencós); Lucía Freitas (A Tafona Casa de Xantar, Santiago de Compostela); María José San Román (Monastrell, Alacant); Maria Solivellas (Ca na Toneta, Caimari); Begoña Rodrigo (La Salita, València), i Jennise Ferrari (Qué Leche, Las Palmas de Gran Canaria). Audrey Doré, d’El Celler de Can Roca, va ser reconeguda enguany com la millor sommelier de Catalunya. A més, es va celebrar una trobada de dones pertanyents al nou moviment Mujeres en Gastronomía.