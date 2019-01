Els ecologistes esperen un canvi en el model energètic europeu després de la suspensió del Midcat

Nova victòria per als ecologistes després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) –i el seu homòleg francès– hagin tombat el projecte per construir un gasoducte transfronterer entre Espanya i França perquè “fracassa a l’hora de complir amb les necessitats de mercat i no té una maduresa suficient”.

L’obra, valorada en 3.000 milions d’euros, forma part de la llista de “projectes d’interès comú” de la Comissió Europea, i el fet que no hagi rebut el suport dels organismes espanyol i francès “és una mostra que la política energètica a Europa està canviant”, segons ha subratllat Kevin Buckland, del col·lectiu Gastivist.

“Europa volia aquesta infraestructura per no dependre del gas de Rússia, però el fet de rebutjar-ho pot ser un moviment cap una transició energètica que aposti per les energies netes i renovables”, ha indicat l’ecologista, que, juntament amb altres entitats com ara la plataforma Resposta al MidCAT, han celebrat la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

“La pressió social i política ha aconseguit aturar, almenys de moment, el projecte del MidCAT”, ha afegit la portaveu de la plataforma, Càrol Coll, que ha reconegut, però, que els promotors del gasoducte, Enagás i la francesa Teréga, podrien buscar altres vies de finançament o justificar millor els costos-beneficis per tirar endavant el projecte. Tot i això, fonts d’Enegás han indicat a l’ARA que la companyia “seguirà les decisions que marquin els reguladors”.

Enegás havia demanat un requeriment d’inversió per fer la construcció de la part espanyola del MidCat, coneguda com a STEP, que inclou el tram transpirinenc de 227 quilòmetres que havia de connectar els dos estats, passant per Catalunya, i que és el projecte que ha tombat la CNMC. De fet, l’obra va començar a aixecar-se el 2013 i ja hi ha un tram construït entre Martorell i Hostalric. “No sabem què passarà amb aquest tram que està construït”, ha reconegut Coll, que ha assegurat que van llegir al BOE que el 2013 “Enegás va cobrar 13 milions d’euros per tenir aquesta infraestructura”.

Falta de demanda

Entre les raons que van donar els organismes espanyol i francès per rebutjar el projecte, destaquen els “alts costos de la infraestructura” en comparació amb els estàndards europeus, i el fet que “el mercat no hagi mostrat interès comercial” per aquesta proposta d’interconnexió. A més, consideren que els preus de gas per als consumidors “serien menys competitius”. I van recomanar la “reconsideració del projecte" per buscar "una solució més eficient en benefici dels consumidors”.