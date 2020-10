65 editorials a Besalú

Amb el panorama víric del país, no és fàcil mantenir dempeus una fira del llibre que s’ha anat consolidant fins a reunir petites multituds al voltant de les editorials independents. El cap de setmana que ve Besalú aconseguirà atraure fins a 65 editorials al Liberisliber, amb una programació restringida però igualment interessant. Els visitants podran combinar la compra de llibres, amb un 10% de descompte, la tertúlia amb els seus editors de referència i l’assistència a diversos actes públics que tractaran temes com ara recomanar llibres i encertar-la, editar revistes en català i en paper, la ciència-ficció en català escrita per dones, la novel·la negra en català, l’edició de poesia en català o les editorials unipersonals. També hi haurà entrega de guardons, recitals i diverses activitats.