Els equilibris del circ

La setena edició del Festival Internacional del Circ, que va deixar de mala manera la seu de Figueres per traslladar-se per sorpresa a Girona (les funcions estan programades entre el 22 i el 26 de febrer), se la juga amb l’aposta d’aixecar la seva carpa monumental en una zona tan sensible com el parc de la Devesa. L’associació de veïns no veu amb bons ulls l’emplaçament triat per a la carpa del circ, ja que no encaixa amb els usos que voldrien per al parc. L’esplanada del Camp de Mart, situada a la zona de la Devesa pròxima al Palau de Fires, estarà gairebé un mes tancada per unes feines d’instal·lació força complexes que han començat aquesta setmana. Al marge de les atraccions de circ, que sempre mantenen el llistó de l’excel·lència, caldrà veure com aquest projecte conviu amb l’entorn i si sap guanyar-se els seus detractors.