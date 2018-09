Una escala de cine i de llibre

Les escales de la pujada de Sant Martí, al bell mig del Barri Vell de Girona, a més de terrassa privilegiada del cafè Le Bistrot, han sigut escenari de diversos films. Molta gent les recorda per una escena d’ El perfum en què el protagonista ataca una de les seves víctimes. L’espai també va guanyar un concurs de Correus com a lloc més romàntic de l’Estat. Les escales han acollit tota mena d’esdeveniments, s’hi fa cada any un projecte artístic de Temps de Flors i són un dels indrets més retratats de la ciutat, però encara no havien sigut escenari d’una presentació de llibre com la que s’hi va fer dissabte passat. Laura Reixach, en companyia de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del politòleg Ramon Cotarelo, hi va presentar, al bell mig, la seva guia dibuixada de la ciutat, Girona, a traç de llapis, editada per Llibres del Segle.