Les escales, segona part

Per als qui volen veure un ascens autòcton, avui a les nou del vespre se celebra un dels actes més concorreguts i emocionants de les Fires de Girona: la pujada d’un pilar de 4 per les escales de la catedral, a càrrec dels Marrecs de Salt, una tradició que va començar el 1997. Reuneix tant de públic que normalment s’hi ha de restringir l’accés per raons de seguretat. La colla castellera saltenca aixeca el pilar i el va enfilant, acompanyat per la pinya, fins arribar a dalt. Normalment, també fan algun castell; l’any passat van descarregar un 7 de 7 a la plaça com a escalfament i, després, un 3 de 8 davant la porta de la catedral. Les imatges del pilar tenen una gran difusió a través de les xarxes socials i s’han convertit en un element d’atracció turística per a la ciutat.