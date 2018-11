Una escalinata de Guinness

Els acròbates Duo Vitalys van batre un rècord Guinness en pujar les escales de la catedral de Girona en 53 segons fent equilibri cap contra cap (foto ACN). Els peruans van enfilar amb decisió els 90 esglaons, i 9 més que s’hi van afegir per posar la cirereta a la gesta. Fa dos anys els germans vietnamites Giang Brothers van protagonitzar l’ascens (amb 90 esglaons) en 52 segons, i van superar l’anterior marca, fixada el 2014 per una parella xinesa. El promotor del Circ Charlie Rivel, Genís Matabosch, que patrocinava el rècord, va explicar que l’objectiu d’aquest repte era aconseguir pujar més escales en menys d’un minut. Uns auditors van cronometrar l’ascens. També es va instal·lar una càmera fixa per gravar tota la prova sense talls. L’organització també va exigir que un arquitecte certifiqués el nombre d’esglaons.