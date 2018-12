Al poble d’Espinelves em resulta difícil escollir què dibuixo. No pas per falta d’espais inspiradors, sinó perquè n’hi ha tants que triar-ne un se’m fa gairebé impossible. Pujo pel carrer de Sant Hilari fins a la plaça de l’Església i busco el millor punt de vista per dibuixar. Al costat dret de la plaça ja hi ha dibuixants més matiners que també han escollit aquest indret.

Dibuix i text: Montse Sanchiz (UrbanSketcher Girona)