Un espectacle dedicat a l’Alguer obrirà la tercera edició del festival Càntut

Amb l’espectacle Mans manetes, dedicat a l’Alguer, i la proposta ideada expressament per al festival de Roba Estesa i Germà Negre, demà s’estrena la tercera edició del festival Càntut a Cassà de la Selva. Durant tres dies, concerts, activitats de carrer, exposicions, tallers i xerrades són algunes de les activitats que s’hi duran a terme, amb noms com Kepa Junkera i Amics de FOK, Arnau Tordera i Magí Canyelles amb Les cançons seran sempre nostres, la Cobla Catalana dels Sons Essencials, el ja tradicional Dinar de Cantadors i el Vermut Cantat, entre moltes d’altres.

Cassà de la Selva es converteix en l’epicentre de les cançons de tradició oral. Aquest any es busquen nous espais i moments per cantar, i es vol fer reviure un repertori que forma part de la cultura dels Països Catalans. Es podran veure 17 propostes, sis de les quals ideades especialment per al Càntut i quatre que es presenten en primícia a les comarques gironines.

El 70% de les propostes són gratuïtes, però en d’altres, com Kepa Junkera i Amics de FOK, Mans manetes, Tornaveus, Dinar de Cantadors i Arnau Tordera i Magí Canyelles, caldrà comprar entrada.

El projecte Càntut neix el 2012 per recollir i difondre la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques gironines. Actualment compta amb tres vessants: el cançoner, el festival i les produccions pròpies. Aquest any s’ha posat en marxa la proposta Santi Serratosa & Càntut, un taller de percussió corporal amb repertori recollit al Càntut.