L’esport d’elit xinès vol instal·lar-se a Banyoles

L’estany, els equipaments esportius i l’entorn de Banyoles, convertida des de fa molts anys -sobretot a partir de l’eclosió que van representar els Jocs Olímpics del 1992- en un espai de referència per a remers, piragüistes, ciclistes i triatletes de tot el món, també han seduït el govern de la Xina, que planeja establir-hi una seu permanent per a la preparació d’esportistes d’elit. Malgrat que el projecte encara està en una fase embrionària, Banyoles ja acull des de fa dos anys estades de remers i ciclistes de muntanya xinesos, atrets per la idoneïtat de l’escenari i per unes condicions d’entrenament ben conegudes per usuaris de la talla de la Universitat de Cambridge, la Federació Britànica de Rem, la Federació Russa de Piragüisme o les federacions de triatló de Nova Zelanda i Austràlia.

“Un espai de primera classe”

“Banyoles és un espai d’entrenament de primera classe”, subratlla el remer britànic Steve Redgrave, guanyador de cinc ors olímpics i nou Mundials i actual director d’alt rendiment de l’equip nacional de rem de la Xina, que al maig repetirà l’experiència de l’any passat i portarà a la ciutat prop de 90 persones (entre esportistes i tècnics) durant un mes sencer. “És un lloc molt especial per a mi, el 1992 vaig guanyar-hi una medalla d’or olímpica [en dos sense timoner] i sempre he pensat que reuneix unes condicions fantàstiques”, destaca Redgrave. “El paisatge és pintoresc; les muntanyes, esplèndides; les aigües, netes. A més, la gent és molt agradable. Tot plegat fa que et sentis com a casa, tant per entrenar-t’hi com per divertir-te”, comenta Quan Xu, vicepresident de la Federació Xinesa d’Esports d’Aigua.

Els contactes entre la capital del Pla de l’Estany i el ministeri d’Esports de la Xina, impulsats per l’empresa Agenda Sports & Elements amb la complicitat de l’Ajuntament de Banyoles, es remunten al 2017. L’objectiu inicial és convertir la ciutat en la seu d’estades dels equips xinesos de rem i piragüisme -uns vuitanta atletes entre les dues disciplines- per preparar els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i París 2024. Si s’acaba materialitzant aquest acord, l’existència d’una base permanent implicarà que els esportistes xinesos s’entrenin a Banyoles entre tres i sis mesos a l’any.

Converses a Pequín

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, i el regidor d’Esports, Jordi Congost, han viatjat recentment a Pequín, on a més de reunir-se amb representants de les federacions xineses d’esports d’aigua i de ciclisme s’han entrevistat amb el president del Comitè Olímpic xinès, Gou Zhongwen, que també és el ministre d’Esports. Tot i que les primeres converses van centrar-se en el rem, a poc a poc s’hi han afegit altres disciplines i no es descarta establir acords en piragüisme, ciclisme, triatló i fins i tot en esports d’equip.

Actualment, els visats xinesos per viatjar a Espanya són de 80 dies, i ja s’ha parlat amb el govern estatal per poder ampliar-los a sis mesos. Per justificar l’allargament del permís es proposa que els esportistes aprofitin les estades per aprendre un idioma. Tots aquests tràmits comporten reunions amb les administracions implicades, entre les quals les federacions catalana i espanyola de futbol i bàsquet i el departament d’Educació.

Formació de joves

I és que un dels projectes més ambiciosos és el d’entrenar i formar quaranta joves xinesos d’entre quinze i divuit anys perquè siguin el planter de les futures seleccions olímpiques de bàsquet i futbol. Els jugadors s’integrarien en equips locals i complementarien l’estada amb un projecte formatiu. “L’objectiu és que aprenguin la nostra metodologia esportiva i es formin amb el sistema educatiu occidental”, diu Congost. “Això no només comportaria anar a la Xina i seleccionar els joves amb més potencial, sinó també acordar amb la Generalitat els estudis que farien a Banyoles. És un projecte de llarg recorregut i cal madurar-lo per garantir-ne l’aplicació”, apunta Noguer. El ministeri d’Esports de la Xina també ha demanat a l’Ajuntament de Banyoles que elabori un dossier en què s’expliqui el model de ciutat per poder-lo exportar a les trenta-dues províncies xineses. “Amb 19.000 habitants, a Banyoles s’hi practiquen vint-i-cinc esports i hi ha una coordinació amb tots els clubs”, explica l’alcalde.

Un repte per a la ciutat

“Hem d’estudiar bé com es vehiculen els projectes, que són tot un repte i poden ser molt beneficiosos per a la ciutat, per l’impacte econòmic que tindran i pel reconeixement al nostre model esportiu”, remarca Noguer. “Cal concretar aspectes legals, definir espais i planificar les actuacions que es faran. Això implicarà molta paperassa, molta burocràcia, però permetrà potenciar encara més l’activitat esportiva a Banyoles i el Pla de l’Estany”, afirma Miquel Juncà, president d’Agenda Sports & Elements, agència creada el 1993.

L’estany i la tradició esportiva de la ciutat són ben coneguts pel president de la Federació Xinesa d’Esports d’Aigua, Liu Aijie. Zhang Xiuyun, exremera olímpica, és la seva dona i quan estava en actiu va arribar a entrenar-se a Banyoles. “M’agrada molt, és un lloc molt adequat per dur-hi els nostres esportistes”, va dir Liu fa dues setmanes, coincidint amb l’estada a Banyoles d’una desena de remeres xineses.