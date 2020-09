Els establiments De turisme rural fan l’agost

“Aquest ha sigut sens dubte el millor estiu dels últims anys. Des de finals de juny fins al cap de setmana passat hem tingut una ocupació del 100%, i seguim fent reserves per a la tardor i de cara a les festes de Nadal”, diu Ferran Miquel, responsable d’El Reixac, un establiment de turisme rural de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, compost per cinc apartaments. El seu entusiasme és àmpliament compartit pels empresaris del sector del turisme rural de les comarques gironines.

La pandèmia ha fet que es valorin els trets diferencials d’aquest tipus de turisme: ubicació en petits pobles o indrets aïllats amb una densitat de població molt baixa, disponibilitat d’espais amplis i no massificats, allotjament per a famílies o grups reduïts, i possibilitat de fer activitats en plena natura.

“Tots els establiments han preparat molt bé les estades, aplicant totes les mesures exigides en temps de covid, i això ha incrementat entre els clients la percepció que estaven en un lloc segur”, indica Tere Vilà, gerent de Turisme Rural Girona, entitat que agrupa 270 llicències a les comarques gironines.

Increments de facturació del 30%

Vilà assegura que la bona temporada d’aquest any permetrà que els empresaris del sector incrementin entre un 20% i un 30% la seva facturació respecte a l’any passat, especialment els de la zona del Pirineu i Cerdanya, on s’han registrat les millors dades d’ocupació. Al sector no s’han trobat a faltar els turistes estrangers perquè el turista de proximitat ha complert amb escreix. “Solem tenir molts clients de Barcelona i l’àrea metropolitana, i aquest any hem tingut també molta gent de les mateixes comarques gironines, i famílies que no havien provat mai el turisme rural i n’han quedat molt satisfets i amb ganes de repetir”, assegura Ferran Miquel.

Miquel indica que el sector necessitava la recuperació que ha viscut arran de la pandèmia. “Vam patir uns anys de crisi, ara fa una dècada, i el fet que ens imposessin mesures molt estrictes, que van requerir fortes inversions per garantir grans espais per a poca gent, ens va perjudicar. Ara, però, veiem que la gent justament valora disposar d’espais amplis i gens massificats”, diu el responsable d’El Reixac. “Vivim una nova primavera”, conclou.