En aquesta composició he utilitzat dos arts, de dues formes d’expressió, el dibuix i la poesia en un full en blanc, per recrear un paisatge tan variant i bucòlic com l’estany de Banyoles. Per més vegades que hi vagis, sempre el veus diferent, en qualsevol moment de l’any, a qualsevol hora del dia.

Dibuix i text: David Castillo Miralles (Urban Sketchers Girona)