Un estudi analitza l’estil de vida i la salut dels gironins

Un grup d’investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) han iniciat un estudi que analitzarà l’estil de vida dels ciutadans gironins. Els resultats que n’obtinguin permetran identificar factors de risc i desenvolupar recomanacions per promoure patrons saludables i satisfactoris. Dijous passat es van iniciar les proves als 1.000 participants de la comarca del Gironès, d’entre 16 i 49 anys, que han estat seleccionats a l’atzar a partir dels registres de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). La participació constarà de dues visites presencials, en què els escollits s’hauran de sotmetre a diverses proves mèdiques i completar un qüestionari.

Aquest estudi complementa el que, sota el títol Imagenoma de l’Envelliment, es va dur a terme durant el període de novembre del 2017 a juny del 2018 en un miler individus de més de 50 anys i que va proporcionar més de 10 milions de dades per identificar els patrons d’un envelliment saludable.

La nova investigació està liderada pel doctor Josep Puig, del grup de Recerca en Imatge Mèdica de l’IDIBGI; el doctor Rafel Ramos, director de la unitat de suport a la recerca de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, investigador del grup de recerca en Salut Vascular de l’IDIBGI i de l’Institut en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP); i Josep Garre, doctor en psicologia, investigador del grup de recerca sobre Envelliment, Discapacitat i Salut de l’IDIBGI i coordinador del Registre de Demències de Girona, gestionat per l’IAS.

El projecte vol desenvolupar marcadors d’imatge corporal basats en la ressonància magnètica (RM) i conèixer-ne la relació amb altres marcadors de salut (anàlisi de sang, electrocardiograma, capacitat de memòria, etc.). Es farà al Parc Hospitalari Martí i Julià i a l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport a Catalunya (EUSES) de Salt (Gironès).

Ressonància i analítiques

Als participants se’ls farà una ressonància magnètica de cos sencer i un estudi de la composició corporal. En una segona visita, que es farà 15 dies més tard, els participants hauran de portar mostres de femta i orina, així com un qüestionari emplenat. A més, se sotmetran a una analítica de sang, un electrocardiograma, una exploració física amb mesures de pressió i rigidesa arterial i un conjunt de proves per avaluar l’estat d’ànim i diferents funcions mentals com la memòria, l’atenció o la capacitat visual i perceptiva.

Un cop s’hagi completat l’estudi, els participants rebran un informe amb alguns dels resultats, a més d’un conjunt de recomanacions per afavorir el seu estat de salut. En el cas que els investigadors detectin qualsevol anomalia que requereixi atenció mèdica específica, se n’informarà el participant, que serà derivat als dispositius sanitaris corresponents.

L’estudi porta per títol Girona, regió saludable - Imagenoma de la Salut i forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020. Hi participen diferents entitats del territori: l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona), l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i la Fundació Salut Empordà.