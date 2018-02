Els experts creuen que la peça de plom "única" trobada a Ullastret podria ser de caràcter religiós

Els experts creuen que la peça de plom "única" trobada a la ciutat ibèrica d'Ullastret (Baix Empordà) podria ser de caràcter cultual o religiós. L'arqueòleg Ferran Codina ha explicat que per ara és només d'una suposició perquè es tracta d'un objecte "rar" i "excepcional".

La peça, de petites dimensions, va aparèixer durant la campanya d'excavacions del fossat defensiu de la ciutat. Codina ha detallat que és un descobriment rellevant per diferents motius: d'entrada per la forma de la peça (petita, gairebé quadrada i gruixuda) però també pel tipus de grafies que hi ha inscrites (disset signes de la variant ibèric nord-oriental) i la forma d'escriptura, en dues línies contraposades que obliguen a girar la peça per interpretar-la.

"Per la forma i pel tipus de grafies és un troballa excepcional i completament inusual", ha afirmat.