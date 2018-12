Les festes de Nadal multipliquen les iniciatives solidàries

“Jo ja voldria que les festes de Nadal haguessin passat, perquè per a mi són molt tristes”, diu Pilar Vall-llosera, de 84 anys. Fa 17 anys que el seu marit va morir, i viu sola en un pis de Girona. Viu sola i se sent molt sola, perquè no té familiars, llevat d’unes cosines que de tant en tant la visiten. S’ha quedat gairebé sense visió i no pot llegir ni mirar la televisió, cosa que li incrementa encara més l’aïllament. “La soledat no és bona per a ningú”, diu la Pilar, que admet que durant les festes nadalenques la sent encara més perquè va ser un dia de Santa Llúcia quan va perdre el marit, i perquè enyora les celebracions que en els dies assenyalats de Nadal compartia amb pares, germans i la resta de familiars.

Per alleujar la soledat de persones com la Pilar durant les festes, l’Associació Amics de la Gent Gran ha organitzat 19 dinars de Nadal solidaris en 16 ciutats de Catalunya. A Girona es va fer dissabte passat, a l’Hotel Carlemany, i la Pilar en va ser una de les comensals. L’acompanyava l’Imma, la voluntària de l’associació que des de fa més d’un any la visita periòdicament, la treu a passejar, li dona conversa i l’ajuda perquè no caigui en l’aïllament social. “Cada dia menjo sola a casa, sense ningú amb qui parlar, i per això el dinar que em van oferir els Amics de la Gent Gran va ser per a mi un regal fabulós. Tant de bo en féssim més sovint, d’aquests dinars!” -diu la Pilar-. El menjar va ser deliciós però el que més em va agradar va ser la companyia”, admet. El dia de Nadal dinarà a casa d’una cosina i per Sant Esteve a casa del fillol, però per a ella aquestes festes són molt llargues i voldria viure-les com ho feia abans que morissin els pares, els germans i el marit. “Quan perds la família ho perds tot”, lamenta. Tot i que assegura sentir-se sovint deprimida, agraeix les estones que passa amb la voluntària. “L’Imma és un sol, em cuida com si jo fos la seva mare, no té mai un no per a mi”, admet.

El dinar de l’Associació Amics de la Gent Gran és una de les moltes iniciatives solidàries que hi ha tot l’any però que tradicionalment s’intensifiquen per aquestes dates. En recollim algunes.

Iniciatives de Càritas

Des de demà fins a la vigília de Reis, Ecosol obre una botiga solidària al cor de Girona al local de la parròquia del Mercadal. Bicicletes -també electriques-, bosses elaborades a partir de materials reciclats, cafè i infusions seran alguns dels productes que es podran adquirir en aquesta botiga temporal. Els ingressos obtinguts es destinaran a finançar projectes socials de Càritas.

D’altra banda, els jugadors del Girona FC Àlex Granell i Pere Pons i l’exjugador Eloi Amagat han presentat la segona edició dels mitjons solidaris amb dissenys personals seus. Els beneficis es destinaran a les beques Pigmalió de Càritas per fomentar la igualtat d’oportunitats entre infants i joves a través de l’esport.

Càritas Girona també ha arribat a un acord amb Abacus per col·laborar a embolicar els regals que es comprin a la cooperativa.

Càritas Garrotxa, paral·lelament, ha dut a terme les seves pròpies iniciatives: una parada a Besalú i al Mercat de Nadal d’Olot durant alguns dies i, per cinquè any, el SolidariSac. Un centenar d’empreses n’han comprat per donar-lo com a obsequi nadalenc als seus treballadors o clients.

Joguines per a 3.000 infants

La Creu Roja té en marxa la 26a campanya de recollida de joguines noves, no bèl·liques ni sexistes, amb el lema Els seus drets en joc. L’objectiu és recollir unes 6.300 joguines per a uns 3.100 infants en situació de vulnerabilitat. Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte Joguina Educativa, que vol sensibilitzar sobre el valor educatiu, de creixement i de desenvolupament que tenen les joguines durant la infància. En la campanya hi participen més de cent voluntaris i 15 de les 18 assemblees locals de la Creu Roja a les comarques gironines. Més informació a www.lajoguinaeducativa.org.

Quina solidària a Taialà

Demà passat es farà al Centre Cívic de Taialà la tercera Quina Solidària de Nadal per la Diversitat Funcional de Girona. El grup de lleure inclusiu Club Joves Palau i l’AMPA del CEE Palau l’organitzen amb l’objectiu que els joves en siguin els protagonistes. També servirà per presentar el programa socioeducatiu i de lleure inclusiu de l’entitat. Segons els organitzadors, es tracta d’una quina diferent, adaptada a la diversitat funcional i en la qual els diners recollits es destinaran a finançar activitats de lleure inclusiu a Girona, com ara unes colònies, que per la seva naturalesa tenen un cost molt elevat. “Es destinen pocs recursos públics a iniciatives de lleure, i els projectes destinats a joves amb diversitat funcional requereixen un gran desplegament de recursos humans que en disparen el cost”, diuen els organitzadors.