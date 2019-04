El festival A Capella portarà 11 grups pel Temps de Flors

La vuitena edició de l’A Capella Festival portarà onze formacions vocals d’arreu del món a Girona durant la mostra Temps de Flors, que se celebrarà de l’11 al 19 de maig. L’escenari principal tornarà a ser a la plaça de la Independència, però també hi haurà actuacions a l’Auditori, la Casa de Cultura i l’Espai Marfà. Els caps de cartell d’aquesta edició seran els nord-americans Six Appel, que visiten l’estat espanyol per primera vegada; actuaran a l’Auditori. Els components d’aquest grup protagonitzaran un taller de veu i cant a cappella a l’Espai Marfà. Les austríaques Beat Poetry Club (a la foto) actuaran a la plaça de la Independència. Destaca també la presència dels francesos Berywam, els britànics Vadé, els mallorquins Supervoices i els catalans In Crescendo. El director, Pau Marquès, assegura que es tracta d’un festival “únic i genuí”, que combina valors emergents del país amb talents internacionals del gènere vocal.