L'Strenes de Girona suspèn el concert inaugural com a protesta pels empresonaments polítics

L'Strenes de Girona ha anul·lat l'actuació d'Els Catarres que aquesta tarda havia de donar el tret de sortida al festival en el tradicional concert al terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla. El seu director Xavi Pascual ha explicat que després dels darrers empresonaments dels membres el govern i de l'exili de Marta Rovira no volen "contribuir a normalitzar" el que va passar ahir.

"És una qüestió de principis, avui no és un dia per celebracions" ha lamentat el director després de recordar que el concert inaugural és la data més important del festival i però que fets com els d'ahir "no hauríen de succeir mai". En aquest sentit el regidor de cultura de Girona, Carles Ribas, ha indicat que no seria "prudent per la crispació que es viu al carrer". "És un dia de dol, de reflexió i per prendre decisions per afrontar els dies díficils que vindran" ha assenyalat per després encoratjar a passejar aquesta tarda per la Rambla i aixecar el cap i mirar el terrat buit. "Molta gent d'aquest país es sent buida, buida de dignitat i buida de democràcia, i l'escenari buit serà una representació d'aquest sentiment"

Un dels integrants d'Els Catarres, Eric Vergés ha afegit que feia setmanes que assajaven per aquest concert, on havien de mostrar per primera vegada en directe les cançons del seu darrer treball. Però que ells "canten a l'amor i a l'lalegria" i que avui "és un dia trist i d'impotència". "Ens sap molt greu no tocar, però creiem que és el que hem de fer" ha conclòs.