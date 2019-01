La filla de la dona assassinada a Banyoles assegura que no sabia que havia matat la seva mare

La menor de 17 anys acusada de l' homicidi de la seva mare a Banyoles ha assegurat davant la jutge que no sabia que la seva mare estava morta. Ho ha explicat el seu advocat, Josep Costa, que ha indicat que la menor "només volia escarmentar-la amb una ferida petita perquè havien discutit".

Segons ha relatat, la noia es va despertar dimecres amb mal de cap i "com obsessionada" perquè havia discutit amb la seva mare la nit anterior. Va entrar a la seva habitació, amb la llum pagada, li va fer una ferida amb un ganivet i va tancar la porta. Després, al passadís, va veure una mica de sang que sortia de l'habitació, "es va espantar i va marxar de casa".

Tot seguit, la jove es va dirigir a una perruqueria, on es va tenyir els cabells de negre "perquè la seva mare sempre li deia que estava molt guapa rossa. Es va tenyir per demostrar-li que ella manava i podia decidir". Costa ha relatat que després va agafar un autobús fins a Girona, però que no sabia a on anar. Va veure que tenia les claus de l'apartament familiar de Platja d'Aro i va decidir anar cap allà "perquè tenia por de la resposta de la seva mare després del que havia fet".

"Però ella no sabia que estava morta, es pensava que només li havia fet una ferida petita", ha explicat l'advocat, que també ha detallat que la relació entre la mare i filla no era bona, i que havien tingut molts problemes des que fa dos o tres anys els seus pares es van separar.

Segons Costa, la jove es va assabentar de la mort de la seva mare quan la policia la va detenir dijous a la tarda a la població del Baix Empordà. Pel que fa a la nota manuscrita que els Mossos d'Esquadra van trobar a l'escena del crim i on confessava implícitament ser l’autora del crim, la noia ha afirmat davant la jutge que "no recordava res, ni haver-la escrit ni que hi va escriure".

La menor ha estat declarant aquest matí a la Fiscalia de Menors de Girona durant unes dues hores i la jutge ha ordenat el seu ingrés a un centre de menors durant sis mesos, a l'espera de la celebració del judici.

El seu advocat ha avançat que demanarà una avaluació psicològica de la jove, a qui havien diagnosticat un principi d'esquizofrènia i bipolaritat. A més, ha indicat que la noia està "enfonsada" però que ho ha explicat tot "molt detallat i amb sinceritat". La família de la noia, però, no ha volgut saber res d'ella.

Aquest matí, més de 200 persones han assistit als cinc minuts de silenci que havia convocat l'Ajuntament de Banyoles per condemnar el tràgic succés i recordar la dona de 53 anys, que era molt coneguda al municipi.