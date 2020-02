Una fira per als llaminers

ELS AMANTS dels pastissos i el menjar dolç en general podran llepar-se els dits aquest dissabte a La Fira Més Dolça de Girona. A la plaça de Catalunya, durant tot el dia hi haurà activitats com tallers de brunyols, a càrrec de les cuineres de Sils, o demostracions d’elaboració de xuixos, amb pastissers com Ricard Jambert o Hervé Corvitto. A la tarda, hi haurà tallers de teules o de xocolata a la pedra, amb el mestre xocolater Aynouse. La Fira Més Dolça s’inclou en l’esdeveniment Àgora Dolça, que comptarà amb un concurs mundial del xuixo, que es farà el diumenge 1 de març al Centre Cultural la Mercè, i, l’endemà, una jornada sobre el món del dolç dirigida al públic professional. Com a cloenda es presentarà la nova Casa Cacao de Girona, impulsada pel mestre pastisser Jordi Roca.