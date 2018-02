Mig amagada, situada dins una capella al Parc de la Moixina d’Olot, hi ha la font de Santa Anna. Actualment no en raja aigua, però això no li resta encant. Va ser agradable dibuixar-la en un dia de molt de sol, en plena tardor. És un dels molts racons meravellosos que hi ha en aquest parc, situat a la zona volcànica de la Garrotxa.

Dibuix i text: Palmi Bea (Urban Sketchers Barcelona)