De la formació universitària a la inserció laboral

“Una de les missions importants de la universitat, a part de formar els estudiants, de la recerca, la docència i la transferència del coneixement, és la inserció laboral. La gent estudia un grau i es forma per poder acabar treballant d’allò que li agrada i estar el millor preparat possible. Aquest és el sentit de la UdG Ocupació”. Ho explica Laura Vall-llosera, vicerectora d’estudiants i d’inserció laboral de la Universitat de Girona (UdG). L’Oficina Universitat Empresa, situada al campus de Montilivi, dona suport de manera gratuïta a estudiants i titulats universitaris a l’hora de buscar feina, millorar la seva situació laboral o tirar endavant els seus propis negocis.

La gran majoria d’activitats han passat a ser virtuals. En plena sotragada econòmica, en què trobar feina és complicat fins i tot per als joves amb estudis universitaris, UdG Ocupació els continua buscant sortides en el mercat laboral. Entre d’altres activitats, l’Oficina ofereix sessions d’orientació professional, gestiona una borsa de treball i programes d’emprenedoria i, des del curs 2018-2019, compta amb l’Escola de Competències, en què es duen a terme càpsules formatives.

L’Escola de Competències n’ha sortit reforçada i ha augmentat el seu nombre de participants en una època de restriccions i confinament. Proposa formacions en línia, de la mà d’experts, d’una hora de durada: “Oferim càpsules a estudiants, exestudiants i a qui vulgui, que tracten competències transversals: des de desenvolupar una idea de negoci fins a com utilitzar les xarxes socials, passant per com parlar en públic, el llenguatge no verbal o la programació neurolingüística. Una sèrie de competències que ens són útils a tots, sigui quin sigui el nostre camp”, detalla la vicerectora. Laia Carreras, estudiant de turisme i d’administració i direcció d’empreses, aquest inici de curs ha assistit a gairebé totes les càpsules. “Estic interessada en el desenvolupament personal i ara mateix en el mercat laboral són imprescindibles certes habilitats, a part de la teva formació acadèmica, com la intel·ligència emocional o saber-te comunicar”.

Per la seva banda, Marta Rodríguez, graduada en turisme, afirma: “Amb aquesta situació de pandèmia, tinc molt de temps i em vaig inscriure a bastantes càpsules online: totes les d’orientació professional i d’altres sobre temes de màrqueting o big data. M’ha servit perquè ara tot està bastant parat a nivell laboral i més en el meu sector, el de l’hostaleria, i estava una mica perduda”. De la mateixa manera, Rodríguez es va acollir al servei d’orientació professional, que porta l’orientadora Núria Sanllehí: “La tutoria em va ajudar a revisar el meu currículum i em va motivar a continuar formant-me. Va bé tenir suport de cara a un futur tan incert”.

Emprendre per tres vies

Tres són els programes d’emprenedoria que es gestionen des de l’Oficina Universitat Empresa: el Santander Explorer, que és de nivell estatal i orientat a estudiants; el (G)Innova, un programa Singular de Garantia Juvenil amb la col·laboració de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), enfocat a la inserció laboral de 30 graduats de comarques gironines; i, finalment, el Consolida’t, engegat aquest any amb el suport del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a autònoms o propietaris de petites empreses que han de perfilar el seu model de negoci o a qui la crisi els ha fet replantejar-se com continuaran.

L’Alejandro Izquierdo, amb estudis de comerç internacional, no va estudiar a la UdG i, tot i així, ha pogut participar al programa (G)Innova. Li ha servit per muntar la seva empresa: “Et guien en temes d’emprenedoria. Està molt bé sobretot per a la gent que no en té ni idea de com començar. T’expliquen com treballar la marca personal, com fer màrqueting digital i, el més important, la planificació i l’estratègia a l’hora de crear una idea de negoci”. Així és com va néixer el seu projecte, Opositatus, una pàgina web que assessora aquelles persones que es volen treure algun tipus d’oposició: “És com un TripAdvisor però d’oposicions”, sintetitza Izquierdo. Aviat cursarà el nou programa: “El Consolida’t és just el següent pas: ja tinc l’empresa, ja veig una altra sèrie de problemes i dificultats. No és tanta teoria ni imaginació, com coses més del dia a dia, posades a la pràctica”. Els participants d’aquests programes compten amb un mentor i amb sessions de tutories.

Borsa d’ofertes i treballadors

Actualment, la Borsa de Treball de la UdG, mitjançant la plataforma JobTeaser, té quasi 5.500 persones inscrites, 900 empreses i més de 2.300 ofertes laborals publicades. L’Oficina posa en contacte titulats, i en alguns casos estudiants, amb empreses que volen contractar personal. El problema que es troben, arran de la crisi econòmica derivada del covid, és que han baixat les ofertes laborals per la delicada situació de moltes empreses, mentre que les persones que busquen feina van a més. Les pràctiques extracurriculars a l’empresa, no obligatòries, que igualment es tramiten des de la UdG Ocupació, s’han vist afectades. Per fomentar l’ocupació, aquesta primavera van engegar la primera Fira Virtual d’Ocupació. Al marge de l’Oficina Universitat Empresa, la UdG ha intentat cobrir les mancances de la bretxa digital, que ha quedat més al descobert que mai aquests mesos amb les aules tancades.