El frau que no s’atura

Un dispositiu contra el frau elèctric al barri de Sant Joan de Figueres va detectar ahir 24 pisos amb la llum punxada. Tenint en compte que l’operatiu va inspeccionar una cinquantena de comptadors sospitosos d’alguna irregularitat, gairebé la meitat de les sospites es va demostrar que estaven justificades. Amb tot, el frau elèctric no se circumscriu només en alguns barris amb determinades problemàtiques. Des de fa uns anys és una pràctica força estesa i les mesures de les companyies i dels ajuntaments no sembla que siguin suficients per erradicar-la. El creixement d’aquest frau va coincidir amb la crisi econòmica del 2008 i també amb l’augment del preu de la llum a l’estat espanyol, de prop del 80% en els últims deu anys, segons han denunciat repetidament les associacions de consumidors. Tot hi deu ajudar.