La fundació Oncolliga celebra un festival de dansa solidari

Una conferència sobre dansa i salut donarà el tret de sortida aquest dijous a la primera edició de Girona en Moviment, un festival benèfic de dansa que pretén acostar al públic gironí l’art de la dansa i el talent de ballarins catalans de primer nivell i, alhora, recollir fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies a través dels serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona.

El festival neix després d’una primera experiència de dansa solidària que va tenir lloc l’estiu passat, quan l’Oncolliga i el ballarí David Rodríguez van unir esforços per organitzar les gales 'Ballarins de Girona, junts contra el càncer' al Teatre de Bescanó. “El reconeixement del públic i del sector ens ha animat a fer un pas més enllà i crear aquesta primera edició del festival Girona en Moviment, en la qual comptarem amb ballarins catalans que triomfen fora de les nostres fronteres”, ha explicat Rodríguez.

El nou festival neix amb la voluntat de crear lligams entre la dansa i la salut i oferir al públic gironí l’oportunitat de gaudir de la dansa en tots els seus vessants. Per aquest motiu, més enllà dels espectacles benèfics, s’han programat també tallers i cursos intensius de dansa clàssica, contemporània i taitxí, activitats de ball al carrer i una conferència sobre dansa i salut que obrirà el festival aquest dijous (CaixaForum, 19.00 h) i que anirà a càrrec de Laura Llacuna, doctora en biomedicina, 'coach' en salut i psiconeuroimmunòloga. A la conferència es parlarà de la dansa com un art sanador i una teràpia integrativa, incidint en els beneficis físics i mentals que aporta practicar-ne.

En l’apartat de formació, la programació inclou un taller de dansa d'una hora i mitja, per a totes les edats, a càrrec del jove ballarí Marc Balló, actualment membre de la companyia alemanya Landestheater Detmold, així com diversos cursos intensius agrupats sota el títol 'Ballem!' Hi haurà un curs intensiu de contemporani per a ballarins a partir de 14 anys, amb la ballarina i coreògrafa Sandra Marín; cursos de clàssic –nivell bàsic i nivell intermedi/avançat– a càrrec dels professors Guillermina Coll i Thierry Deballe, i un curs intensiu de taitxí, com a dansa meditativa, a càrrec del mestre Gerard Arlandes, assessor filosòfic i de tècniques corporals per a professionals i empresaris de tots els camps en universitats i instituts d’Alemanya, Suïssa i Espanya. “Per a nosaltres és un gran honor que aquests professionals de primeríssim nivell vulguin participar en el festival de manera desinteressada. Això, i el fet que les escoles Contclass i The Classical Ballet School ens cedeixin els espais, ha fet possible que tot el que es reculli amb les inscripcions es destini íntegrament a l’Oncolliga”, ha explicat David Rodríguez. El preu del taller de dansa amb el ballarí Marc Balló és de 10 euros, mentre que els cursos intensius de clàssic, contemporani i taitxí tenen un preu de 60 euros cadascun, amb un descompte del 25% per a alumnes de les dues escoles col·laboradores. Encara hi ha places disponibles per a tots els cursos.

Dos espectacles amb ballarins internacionals

El plat fort del festival seran els dos espectacles de dansa benèfics que permetran veure sobre l’escenari ballarins professionals de gran nivell, molts d’ells catalans que estan triomfant en companyies de primer nivell d’arreu d’Europa.

D’una banda, aquest divendres, 7 de setembre, a l’Auditori de la Mercè (21.00 h), es representarà l’espectacle 'La Piazza', una oportunitat única per gaudir d’una producció de dansa i música en directe per a tota la família. El grup musical italià Assurd i quatre ballarins internacionals (Luke Prunty, Francesca Ciaffoni, Alessandra La Bella i Reginald Lefebvre) són els artífexs d’aquest espectacle, nascut de la fantasia del conegut coreògraf Mauro Bigonzetti. L’acció se situa en una plaça de poble qualsevol, en la qual la teranyina màgica de les interaccions espontànies sedueix el públic i el convida a endinsar-se en les possibles històries dels personatges. Amb un espectacular nivell artístic, els intèrprets ofereixen una experiència commovedora que transporta l’espectador a una veritable festa popular del sud d’Itàlia.

El festival es clourà aquest diumenge, 9 de setembre (19.00 h), a l’escenari del Teatre Municipal, amb la gala benèfica 'Catalunya dansa contra el càncer'. La gala ofereix als amants de la dansa l’oportunitat de gaudir del talent de ballarins catalans de renom que estan ballant activament a les companyies internacionals més prestigioses, com el Het Nationale Ballet, el Royal Danish Ballet, el Czech National Ballet, la Compañía Nacional de Danza, el Theater Basel Ballet, el Ballet Nacional de España, la Gauthier Dance, l'Òpera Nacional de Bucarest i el Ballet de Catalunya, entre d’altres.

Alguns d’aquests ballarins, com el mateix director del festival, David Rodríguez, Marc Balló o Virginia Joëlle López, ja van participar en les dues gales celebrades l’any passat, mentre que d’altres hi participen per primera vegada. És el cas d’Alba Victòria Nadal, Yvonne Slingerland, Carlos Romero, Roger Cuadrado, Debora Maiques, Aleix Mañé, Alexandra Urcia, Anna Roura i Ada González. En algunes de les peces que interpretaran a la gala, els ballarins catalans actuaran acompanyats d’altres ballarins internacionals amb els quals treballen en les seves respectives companyies i que també s’han volgut sumar a aquest espectacle benèfic.

Dansa per a tothom

Més enllà dels escenaris, el festival Girona en Moviment també estarà present al carrer amb dues tardes de tallers i actuacions gratuïtes a la plaça de Catalunya. Gràcies a la implicació de diferents grups i associacions del món de la dansa, entre divendres i dissabte, de les 19.00 h a les 21.00 h, podrem gaudir d’exhibicions de dansa tradicional, hip-hop, dansa inclusiva, contemporània i dansa lliure, així com de tallers de balls en línia i lindy-hop.