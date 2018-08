El groc lluirà a la segona samarreta del Girona

El groc i el blau cel tornaran a ser els colors alternatius del Girona per al curs 2018-19. El conjunt gironí inverteix l'ordre dels colors de la segona i la tercera equipació. La temporada passada la samarreta de color groc, que era la tercera en l’ordre original, va ser la més utilitzada i també molt més venuda, i és per aquest motiu que el club ha decidit apostar per aquest color com la primera alternativa a la samarreta principal. Un gest que, però, no respon, segons ha pogut saber l'ARA, a cap motivació o reivindicació política, sinó a una acció de màrqueting. Aquest cap de setmana, contra el Vila-real, el Girona vestirà de blau, mentre que la segona samarreta, la groga, no s'estrenarà fins a finals de setembre, contra l'Osca.

La samarreta té una tonalitat groga intensa, amb els detalls en color mostassa. Destaca l'aplicació de l'escut en monocolor negre. Les aplicacions de la marca Umbro, del patrocini de Marathon Bet, així com els dorsals, també són de color negre. Les mànigues es mantenen, com la primera samarreta, amb el pedaç de LaLiga a la dreta i el patrocini del Patronat de Turisme Girona - Costa Brava a la màniga esquerra.

El blau cel predomina a la tercera samarreta, on el blau marí té una presència destacada a les espatlles i en els detalls laterals. La marca, els patrocinadors i l’escut són de color blau marí també, fet que aconsegueix destacar sobre la tonalitat general. Els dorsals, com en el cas de la samarreta groga, seran de color negre.