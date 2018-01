Les guerres de Francesc Boix

EL TREBALL DE FRANCESC BOIX durant la Guerra Civil es pot veure a l’exposició Els primers trets de Francesc Boix, que fins a l’11 de febrer es pot visitar al Museu Memorial de l’Exili (MUME) de la Jonquera, organitzada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Com a activitat complementària a la mostra, dissabte vinent a les onze del matí, al MUME, es presentarà el documental Las dos guerras del fotógrafo Boix, amb guió de Joan Sella, realització de Pilar Granero i producció d’Inma de Vicente, i fet per a RTVE el 2015. La presentació comptarà amb les intervencions de Josep Cruanyes, de la Comissió de la Dignitat, i Ramon Barnadas i Ricard Marco, de l’Associació Fotoconnexió.