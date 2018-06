Les havaneres tornen a Calella el pròxim 7 de juliol

La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell tindrà un record especial per als compositors Ricard Viladesau i Ortega Monasterio en l’edició d’aquest any, que se celebrarà el pròxim 7 de juliol i que arriba a la 52a edició.

Els grups Peix Fregit i Port Bo interpretaran cadascun d’ells tres peces de Viladesau i Monasterio (autor de la cèlebre havanera El meu avi ), dels quals se’n compleix un segle del naixement. Tot i que als anys 90 ja se’ls va fer un homenatge en vida, l’organització ha volgut tornar a recordar aquests compositors per reconèixer el seu llegat i els vincles que van mantenir amb la cantada de Calella.

Per primer cop, un grup cubà

A més dels grups Peix Fregit i Port Bo (impulsor de la cantada), també pujaran a l’escenari les formacions Havàname i L’Empordanet. Aquest serà el primer cop que una formació cubana, l’Havàname, format per tres veus femenines, actua a la Cantada d’Havaneres de Calella. El concert, que tindrà lloc a l’escenari que es munta per a l’ocasió arran de sorra, a la platja de Port Bo, es podrà seguir en directe a través de diverses pantalles gegants, que s’instal·laran a les platges del Canadell i del Port Pelegrí (totes dues a Calella de Palafrugell), a la platja de Llafranc i a la plaça Nova de Palafrugell. Per facilitar els desplaçaments entre aquestes poblacions, es posarà en funcionament un servei de bus llançadora gratuït.

Es preveu que segueixin la cantada més de 30.000 persones. Com és habitual, durant l’espectacle es faran els tradicionals cremats a la sorra. Alguns dels espectadors segueixen les actuacions des de les més de 200 embarcacions amarrades a tocar de la platja de Port Bo.

Conferències, mercat i tavernes

El tradicional concert d’havaneres és el tret de sortida oficiós de l’estiu en aquesta població baix-empordanesa. Les activitats vinculades a la cantada ja començaran el dia abans, amb una conferència al voltant de l’impacte de les havaneres a l’Europa romàntica. I ja el mateix 7 de juliol, durant la tarda-nit, se celebrarà el tradicional Mercat d’Artesans en alguns carrers i places de Calella de Palafrugell.

I, com és ja habitual, a partir de dos quarts d’una de la matinada, quan acabi la cantada, se celebraran els tradicionals concerts de prop, que tenen lloc en diverses tavernes de Calella de Palafrugell.

L’endemà de la cantada, el diumenge 8 de juliol, el Festival Ítaca ocuparà l’escenari instal·lat a la platja del Port Bo. Hi actuarà el cantant Albert Pla acompanyat d’una banda formada pels músics Pascal Comelade, Tino di Geraldo, Quimi Portet, Diego Cortés i Raül Refree.