Les herències del totalitarisme, a debat

Amb una conferència de Pedro Ruiz Torres, catedràtic d’història contemporània de la Universitat de València, a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona aquesta tarda s’inaugurarà el Col·loqui Internacional Walter Benjamin, que se celebra des d’avui i fins diumenge. Enguany té com a eix temàtic l’exploració i l’anàlisi de les relacions que tenen els individus i les societats amb les herències rebudes de passats immediats marcats per la violència i les experiències de caire totalitari.

Investigadors procedents de Catalunya, Dinamarca, Espanya, França i Llatinoamèrica abordaran, entre d’altres, temes com les formes de transmissió intergeneracional de la memòria, les possibles vies de reparació de ferides i traumes que persisteixen en el present, què (i com) es recorda en l’àmbit públic i què no, o les relacions entre la memòria(es) i la història d’ordre crític.

De Banyuls a Portbou a peu

Les ponències continuaran el divendres 5 a les 10 h a la mateixa facultat. Dissabte, a partir de les 8 h, es farà la ruta a peu de Banyuls a Portbou en homenatge a Benjamin i a totes les persones que van haver de fugir del nazisme.

El col·loqui l’organitzen la Càtedra Walter Benjamin Memòria i Exili de la UdG i el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, amb la col·laboració de l’Institut Català Internacional per la Pau i el Memorial Democràtic de la Generalitat i l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hi col·laboren l’Ajuntament de Portbou, la Nau Côclea Centre de Creació Contemporània i el projecte europeu Erasmus+ Learning from History... Planning the Future.