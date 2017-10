Cinema i emocions repassa la relació entre el setè art i la infància a través de les emocions i serà segurament una de les exposicions més visitades durant les Fires de Girona. La mostra, que es podrà visitar fins al 14 de gener de l’any que ve al CaixaForum del carrer Ciutadans de Girona, prové de la Cinémathèque francesa i arriba per primer cop a l’Estat. L’exposició proposa un repàs de la història del cinema amb ulls de nen, però està pensada per a totes les edats. Girona és la primera de les vuit ciutats on es preveu que s’exhibeixi. “Quan els nens arriben a un museu no coneixen res del que hi veuen, però aquí sí que hi ha una connexió”, explica la comissària i directora del Servei Educatiu de la Cinémathèque, Gabrielle Sébire. Per això, la història del cinema es camufla entre les set emocions que integren la proposta cultural. Per fer-la realitat, s’han visionat 300 pel·lícules de totes les èpoques i països, inclosos títols catalans com Pa negre. A banda de projeccions, l’exposició es completa amb “tresors” de la filmoteca francesa com arxius originals de Persèpolis.

Tim Burton assegurava que “qui té una ambició artística mira de connectar amb la manera com veia les coses de petit”. Precisament, aquesta frase del director nord-americà és la primera que es pot llegir a l’exposició. El rotatiu Le Parisien la va batejar com “l’exposició familiar i intel·ligent imperdible” en el moment que es va poder visitar a la capital francesa. En total, el viatge a la història del cinema es fa a través de set emocions: alegria, ràbia, riure, llàgrimes, por, valentia i il·lusió. Set emocions que sorgeixen de 300 pel·lícules.