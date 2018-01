Un incendi en una casa de Llagostera permet intervenir 2.600 plantes de marihuana

Un incendi en una casa del Carrer del Rem de Llagostera (Gironès) ha permès als Mossos d'Esquadra intervenir 2.600 plantes de marihuana. Tot plegat va passar la nit de reis quan els veïns de la zona van avisar la Policia Local al veure que sortia fum de l'habitatge.

Els agents van acudir a la casa acompanyats dels Bombers i un cop a dins van trobar-hi la plantació de maria a més d'aparells de ventilació i d'il·luminació necessaris per fer créixer la droga. A l'immoble no hi havia ningú en el moment de l'incendi i ara la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra és qui s'ha fet càrrec del cas.