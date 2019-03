El primer investigat per les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona no entra a declarar

"No em presento a declarar i no cooperaré amb la injustícia espanyola, perquè no la podem legitimar quan a Madrid estan jutjant els nostres presos polítics i estan humiliant tot el poble". Aquesta ha estat la principal raó que ha esgrimit l'activista Jordi Alemany per no entrar a declarar al jutjat d'instrucció 4 de Girona, que avui l'havia citat a declarar per haver participat suposadament en la protesta de l'1 d'octubre del 2018 davant de la seu de la Generalitat a Girona, durant la qual es va despenjar la bandera espanyola. Alemany, que és membre del secretariat nacional de l'ANC, està acusat dels delictes de danys, desordres públics, ultratge a la bandera espanyola i atemptat contra l'autoritat.

Durant les seves declaracions a les portes dels jutjats, l'activista ha carregat contra policia catalana –que va ser el cos que el va investigar i citar a declarar– i contra l'executiu de Quim Torra: "Denunciem la repressió també per part dels Mossos d'Esquadra, que impedeixen que avancem cap a la República. Tenim un govern de genolls i ens està traint".

A més, ha fet una defensa del dret a manifestació i ha deixat clar que és una lluita col·lectiva: "Si n'acusen un, ens acusen a tots", ha dit. "Quan jutgen els líders polítics, ens jutgen a tots. Tots vam tallar les vies i som tots que vam retirar la bandera espanyola", ha proclamat davant de la cinquantena de persones que s'han concentrat per donar-li suport.

Alemany és el primer que han citat a declarar dels 21 investigats per les mobilitzacions durant l'1-O a Girona amb motiu de l'aniversari del referèndum. Ell és l'únic acusat per les protestes a la seu de la Generalitat i la resta estan investigats pel tall a les vies de l'AVE, que va durar dues hores.

Entre els 21 acusats destaquen els alcaldes de Verges, Ignasi Sabater, i de Celrà, Dani Cornellà, i el fotoperiodista Carles Palacio, a qui la Policia Nacional va detenir el 16 de gener, juntament amb 13 activistes independentistes més. Precisament ahir es va saber que el govern espanyol, responent a les preguntes del senador d'EH Bildu Jon Irrañitu, va assegurar que els 16 detinguts "estaven citats a declarar", cosa que contradiu la nota de premsa que va enviar la Policia Nacional el dia dels fets i on parlava de "16 detinguts".

En aquest sentit, un dels advocats dels acusats, Benet Salellas, ha assegurat que "en cap cas" hi va haver citacions i ha qualificat d'"extremadament greu i terrible" que l'Estat "menteixi i inventi" sobre les detencions. "El que toca és començar a depurar responsabilitats a la comissaria de la Policia Nacional a Girona i als comandaments del ministeri de l'Interior, i no intentar tapar la boca amb falses veritats i amb un relat absolutament inventat pel ministeri".