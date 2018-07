El jutgen sent innocent perquè van donar un nom semblant al seu

Momodou Camara s’ha passat més de dos anys acusat d’uns delictes que no va cometre, perquè un traficant detingut a Lloret de Mar va donar a la Policia Local un nom que s’assemblava al seu. El detingut anava indocumentat i els agents van tirar endavant el cas amb les dades que l’Ajuntament els va enviar del padró municipal. Però el nom que els van donar no era el de l’arrestat, sinó el d’un veí -en Momodou- que no tenia res a veure amb el cas i que, a més, aleshores gairebé no es podia moure de casa perquè s’havia trencat el peroné. Ara aquest gambià de 47 anys ha pogut demostrar la seva innocència. Però ha hagut d’esperar-se a arribar a judici i que la policia comprovés que les empremtes dactilars del detingut no coincidien amb les seves. Momodou lamenta que pel camí ha perdut amics, que hi ha hagut familiars que no se’l creien i que, fins i tot, ha hagut d’anar-se’n a viure a l’àrea de Barcelona. La seva advocada, Anna Pagès, es planteja demandar l’Ajuntament de Lloret per negligència.

El cas es remunta al setembre del 2015, quan un agent de la Policia Local de Lloret va detenir un home que venia marihuana a un menor. El policia se’l va endur detingut a comissaria, on li van prendre les empremtes dactilars. El detingut anava indocumentat -va dir que tenia els papers a casa- i quan li van demanar com es deia va donar el nom de Mamadou Lamin Camara. Els agents van demanar a l’Ajuntament si hi havia algun veí amb aquest nom i els van respondre que hi havia un home que es deia Momodou Camara. A partir d’aquí, el cas es va instruir contra aquest veí innocent, mentre que el detingut ningú no sap qui és: va passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs i després es va fer fonedís. I no se n’ha sabut res més.