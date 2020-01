La línia Girona-Barcelona perd 12 trens diaris

Els efectes del temporal Gloria es faran sentir molt de temps a les línies ferroviàries que passen per les comarques gironines. Deixant de banda el cas més aparatós -la caiguda del pont d’en Pitxota entre Blanes i Malgrat a la R1, que trigarà entre sis i nou mesos a reparar-se i obliga a oferir un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Malgrat i Maçanet-Massanes-, la línia R11, que connecta Barcelona i Girona, perdrà dotze trens diaris, sis per cada sentit de la marxa, mentre es duguin a terme els treballs per reparar els desperfectes provocats la setmana passada pel temporal.

Nous horaris

Renfe va fer públics dilluns els nous horaris de la R11, que limiten la circulació a un comboi per hora i sentit i incrementen la durada dels viatges. Els trens que temporalment s’eliminen en sentit Barcelona són els que sortien de Girona a les 6.14, 10.19, 14.49, 16.49, 18.19 i 20.59 hores. Pel que fa als que anaven de Barcelona a Cervera, se suprimeixen els que sortien de Maçanet a les 7.44, 12.44, 14.44, 16.44, 19.14 i 20.44 hores. Els canvis han provocat nombroses queixes dels usuaris, també pel fet que a la web de Renfe es mantenen els antics horaris.