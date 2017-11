La literatura compromesa, eix del Festival Mot

Sota el lema Literatura encarnada, el Festival de Literatura Mot dedicarà la seva cinquena edició a la literatura que es compromet a partir de l’experiència viscuda. Les converses incloses en el programa de la nova edició del festival, que se celebrarà del 15 al 17 de març a Girona i del 22 al 24 de març a Olot, giraran a l’entorn de “la literatura que vol fer de testimoni de la realitat que ens envolta, ja sigui en l’àmbit de l’experiència privada o col·lectiva, posant el focus sobre el compromís que tot escriptor estableix amb si mateix, amb la seva manera d’estar en el món i de viure l’experiència”, segons explica Josep Ramoneda, que és el comissari d’aquesta cinquena edició del Festival Mot.

Ramoneda, que ahir va ser a Girona per presentar el festival, és filòsof, escriptor i periodista. És director de la revista d’humanitats i economia La Maleta de Portbou i de l’Escola Europea d’Humanitats. És col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, entre els quals l’ARA.

Autors de prestigi

Entre els autors que participaran en la cita d’aquest any figuren l’escriptor italià Erri De Luca, el periodista i escriptor britànic John Carlin i l’escriptor originari de Kènia Ngugi wa Thiong’o. De l’estat espanyol han confirmat l’assistència l’escriptora basca Edurne Portela i la madrilenya Belén Gopegui. Entre els autors catalans figuren Pep Coll, Mar Bosch i Xevi Sala.

La cinquena edició del Mot tindrà la mateixa estructura que les anteriors: la programació principal la formaran les converses entre autors de reconegut prestigi i periodistes o experts en la matèria. També es faran els Ver-Mot i altres activitats culturals relacionades amb la temàtica del Mot 2018. Completaran el festival literari les activitats que s’apleguen sota el paraigua del +Mot, organitzades per entitats i associacions de Girona i Olot.

El festival fa cinc anys plenament consolidat, amb l’aval d’un públic fidel que omple totes les sessions any rere any, atret per l’interès de les temàtiques que s’hi han tractat i pel prestigi dels escriptors que hi participen.