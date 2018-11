El llaç groc i els presos, noves figures del caganer

El llaç groc ja té una figura pròpia per posar al pessebre de cara a aquest Nadal. Ve de la mà de l’empresa gironina Caganer.com, que ha elaborat una representació del llaç en la postura del caganer. L’escultor de l’empresa, Marc Alòs, ha afirmat que “serà una peça d’èxit” de cara a aquesta temporada, “amb tot el moment polític que estem vivint”. De tota manera, Alòs ha confessat que “a mitjans d’estiu” van decidir fer aquesta figureta tot i que no sabien com podria acabar la situació. De fet, l’escultor ha assegurat que tenia “l’esperança que tot quedés en un calaix de sastre” perquè significaria que s’hauria resolt la situació.

Figures dels presos polítics

Conjuntament amb el llaç groc, Caganer.com també posa a la venda una figureta amb cada un dels exconsellers empresonats. D’aquesta manera, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull també tenen una rèplica en miniatura i tots ells porten el llaç groc penjat. Les noves figures se sumen a les de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que ja existien l’any passat.

D’altra banda, les eleccions catalanes del 21 de desembre de l’any passat han portat l’empresa de Torroella de Montgrí a fer una figura del nou president de la Generalitat, Quim Torra, i també del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. A més, el relleu socialista al govern espanyol també ha fet que Alòs dissenyés una figura del nou president, Pedro Sánchez.

Dins del món de la política, aquest Nadal també s’estrenen les figures de la cap de l’oposició al Parlament, Inés Arrimadas, del líder socialista Miquel Iceta o dels diputats d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián i Joan Tardà.