Les maniobres de l’Alt Empordà generen protestes tot i l’avís previ

Una seixantena de militars de la base de Sant Climent Sescebes van estar fent maniobres dimecres al matí per diverses poblacions de l’Alt Empordà. Se’ls va poder veure pels nuclis urbans d’Orriols (Bàscara), Llampaies i Camallera. També tenien previst passar per l’Armentera i Viladamat. En aquesta última població, precisament, dimarts al vespre uns 150 veïns i els alcaldes dels municipis afectats es van concentrar davant de l’Ajuntament per protestar contra aquests exercicis militars. Segons va explicar l’alcalde de Viladamat, Robert Sabater, de la CUP, els efectius es van passejar a peu per dins de les diverses poblacions.

Els municipis havien rebut dilluns l’avís de la base militar de Sant Climent Sescebes que aquest dimecres diversos efectius de l’exèrcit farien maniobres als seus termes. En concret, a Bàscara, Saus-Camallera-Llampaies, Viladamat i l’Armentera. Els militars van arribar a primera hora del matí a Orriols, a Bàscara, i més tard als nuclis de Llampaies i Camallera. Segons l’alcalde de Vilamalla, els soldats eren una seixantena, acompanyats d’alguns combois militars. Alguns veïns van poder captar amb vídeos i fotografies el moment en què els efectius passaven pels seus termes municipals.

Un precedent sense avís

El mes de novembre passat també una trentena de militars van protagonitzar una marxa que va passar pel centre de Serinyà (Pla de l’Estany). En aquesta ocasió, però, la seva presència va sorprendre els veïns i el mateix alcalde, Josep Antoni Ramon (Gent per Serinyà), que celebrava una reunió amb membres del grup municipal a l’Ajuntament. Segons va explicar, l’exèrcit no li havia comunicat les maniobres i, per això, alguns dels habitants del municipi de Serinyà van trucar al consistori alarmats.