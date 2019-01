En memòria del guru arrauxat

Damià Escuder (Sarrià de Ter, 1934- Barcelona, 2011), un dels capdavanters de la contracultura als Països Catalans, va ser el guia espiritual de Pau Riba, Jaume Sisa i altres creadors artístics en la Barcelona del trànsit de la dècada del 1960 a la del 1970. “Era un arrauxat amb antenes, un visionari terrenal i psicodèlic alhora. Jo el veia com un guru. L’atreien amb força la metafísica i el món oriental, del budisme al zen”, recorda Sisa. El cantant galàctic té molt present l’impacte que li va produir entrar-hi en contacte: “El vaig conèixer a través d’en Pau Riba quan en Pau i jo devíem tenir uns vint anys. Després me’l vaig anar trobant en els ambients bohemis de la Barcelona d’aquella època. Era un pèl-roig amb els ulls encesos que feia por a les dones. En fugien perquè el trobaven brusc en el tracte. Jo tenia llavors una parella que no sabia com treure-se’l de sobre. Per a mi va ser sempre una persona de qui podies aprendre molt i de tot, perquè tenia una ment tremendament privilegiada i oberta a un ventall molt ampli d’àrees del coneixement”.

Vivències compartides

Sisa va seure a primera fila entre els espectadors del recital De mi a Damià, que Riba va protagonitzar dissabte al Museu d’Història de Girona, en el marc de les activitats paral·leles a l’exposició Damià Escuder, totes les vides, que es pot veure fins al 19 de març. El concert, concebut expressament amb un repertori que li va donar peu a referir-se a vivències compartides amb Escuder, va incloure nombroses cançons inèdites que Riba es planteja recollir algun dia en disc.

Descalç a l’escenari, amb nombrosos dibuixos i pintures d’Escuder al darrere, Riba va dedicar diverses cançons al seu guru. “Jo era un cavaller i ell era el meu escuder”, va explicar d’entrada amb un joc de paraules que evoca el cognom del seu guia espiritual.

Fer vida dins un 600

“Quan ens vam conèixer ell exercia de clochard. Dormia en el 600 on vivia. Jo me’l mirava com si fos un arbre. Sempre em deia que ell no tenia esquena. Mai no he acabat de saber què em volia dir amb això. Suposo que volia deixar-me clar que no es preocupava del que quedava darrere seu. Només mirava endavant, per poder anar tranquil pel món sense haver d’estar pendent del passat”, comenta l’autor de Dioptria.

Un pintor secret

Coincidint amb la visió que en conserva Sisa, Riba evoca la força mental del seu mestre: “Casa seva era el seu cap. Vivia tancadet a dintre del seu cap, que era d’una potència enorme. Quan es va convertir en el meu guru venia precedit d’una fama lleonina de persona abraonada. Sempre he sospitat que la seva dèria de relacionar-se amb mi es devia al fet que jo en aquella època tenia una veu pública com a cantant i ell volia dirigir-me indicant-me què havia de respondre a les entrevistes”. En aquest punt, per il·lustrar que no es va deixar influenciar, Pau Riba va cantar L’home estàtic.

Tant Riba com Sisa van quedar molt sorpresos quan van veure l’exposició: “Féssim el que féssim, sempre anava dibuixant en una llibreta. No m’hauria imaginat mai que era un pintor capaç de crear obres com aquestes”, confessa Riba.