El memorial Benjamin de Portbou, escenari de l’estrena del Jacophonic

La segona edició del festival Jacophonic se celebrarà entre el 16 i el 23 de setembre a Girona, Figueres i Portbou. En aquesta última població s’obrirà aquest diumenge el certamen amb dos concerts (12 h, gratuït) a l’entorn del Memorial Walter Benjamin. Els organitzadors proposen una actuació en una ubicació molt especial, el monument al filòsof Walter Benjamin situat arran de mar. Entre el concert i la instal·lació sonora, l’espectacle pretén ser “un moment per a la reflexió a través de la inspiració auditiva, en un espai fronterer on la vida, la mort i l’horitzó negocien el seu protagonisme”. Els músics que hi intervindran són el baixista i compositor Jordi Gaspar i el manipulador sonor Neu(r)on, que ha preparat un live exclusiu per a aquest espai de Portbou.

El festival Jacophonic inclou una jornada al Cinema Truffaut de Girona, on es projectaran dos documentals, i un concert acústic de Tellus Ensemble a la Casa de Cultura de Girona. A El Cafè hi actuarà el duet format pel guitarrista Andreu Zaragoza i per la cantant i contrabaixista Magalí Datzira. A Figueres, a La Cate, es projectarà un documental sobre Jaco Pastorius.

Pastorius, 31 anys

El divendres 21, quan farà 31 anys de la mort de Jaco Pastorius, actuarà al Sunset Jazz Club de Girona el grup del francès Fréderic Monino, indiscutible cap de cartell d’aquesta edició. Al Sunset també hi actuarà el colombià Santiago Acevedo amb el seu sextet, rememorant una de les grans passions de Pastorius, la música llatina. El festival es tancarà diumenge 23 amb un concert vermut a La Cate de Figueres, amb el duet format pels argentins Federico Mazzanti i Martín Laportilla, i un concert aperitiu al Sunset de Girona, amb Figura 4.