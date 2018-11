Els mems de l’Empordà

Hi ha dos comptes d’Instagram que comencen a guanyar adeptes fent sàtira dels costums, les tradicions i el lèxic dels habitants de l’Empordà. El Mememporda_oficial abasta la “plana riallera” entre l’Escala i Cadaqués, mentre que el Memempordanet, ubicat a Palafrugell, abasta l’Empordà petit: “De Sant Feliu a la Pera i fins a Torroella”. Al Mememporda es pot trobar un qüestionari per detectar els bons empordanesos, en què es pregunta què se celebra l’últim cap de setmana de juliol (la festa de Viladamat) o si t’agrada la tramuntana (es titlla d’heretge a qui no li agrada). El Memempordanet fa sàtira del bus: “Josep Pla va trigar set mesos a escriure El quadern gris, el mateix temps que el trajecte amb Sarfa entre Girona i Palafrugell”. També es premia l’ús de paraules i locucions com et fotré un jec, carda el camp, estafanòria o quina fred que carda.