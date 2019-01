A la plaça de la Vila del meu poble s’hi fa cada diumenge un mercat que es resisteix a morir davant les grans superfícies comercials a base d’oferir productes de proximitat i un tracte personalitzat i amable amb els clients. Es fa des de molt antic i quan hi vaig penso en com hi venien, amb els seus cistells plens, molts pagesos de la Selva i fins i tot del Maresme.

Dibuix i text: MACJEPI (Pep Serola) (UrbanSketchers Girona)