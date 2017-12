La quina més fraternal I més binguera

El bolígraf belluga amb neguit quan fa estona que no ratlla el cartó. Hi ha un silenci dens trencat per la cantarella dels números que van sortint del bombo i que són reproduïts a les pantalles de la sala. L’escenari amb la pissarra lluminosa i una muntanya de regals sembla una tómbola vintage. És una quina que bromeja poc (que si el número més porc, que si els aneguets) i avança a una velocitat que no permet distreure’s ni tan sols per demanar una cervesa als cambrers que recorren les llargues taules atapeïdes de gent. Xavier Llimona, l’organitzador del sarau, diu que tenen una clientela molt binguera que no els deixa fer gaire broma. “Fins i tot un senyor ens volia denunciar perquè amb la conya del 69deia que li havia passat per alt el número”, explica. El conflicte es va arreglar regalant-li uns embotits.

Quan algú canta quina, tota la tensió es relaxa, els pulmons deixen anar de cop l’aire acumulat i és el moment per xerrar amb els companys de taula mentre passen a bescanviar les fitxes per nous cartons. Algú recorda que fa uns anys li va tocar un pernil massa salat i que el que li aniria bé és una sandvitxera. De seguida es fan tractes: “Si et toca a tu em dones el pernil, i si em toca a mi et regalaré la sandvitxera”. La Quina de Palafrugell és una espai d’integració social. Braç a braç, immigrants nouvinguts, palafrugellencs que acollonen el personal i barcelonins amb segona residència al poble. Francesc Espígol, veí de Barcelona que fa 45 anys que té casa a Palafrugell, explica que no es perd la quina des de fa sis anys. Hi va amb tota la família, el net inclòs, i tots juguen un cartó a cada ronda. S’hi gasten per cap uns 15 euros de mitjana, que equivalen a 10 cartons (1,5 euros per cartó).

El 60% en gadgets tecnològics i pernils

Entre el 60% i el 65% dels diners recaptats es destinen a premis i la resta serveixen per finançar el Centre Fraternal, que té quotes molt baixes. L’equip base, de cinc membres, comença la preparació de la quina a l’octubre i després s’hi afegeixen quinze persones més, la majoria joves estudiants, fills de socis, que rebran una beca d’estudis. El diumenge passat es van vendre 3.200 cartons i en les nou edicions de l’any passat un total de 70.000. Normalment es fan unes 25 partides per dia. Amb la quina et pot tocar, per exemple, una espatlla ibèrica, tres ampolles de vi, tres de cava, un assecador, una càmera esportiva, un altaveu Bluetoothi un braç de gitano. La normativa no permet que el valor de cada quina superi els 300euros. Els premis estrella són els pernils i les espatlles, mentre que els pals de selfie són les escorrialles que completen els lots. “Fa un parell d’anys vam introduir els drons”, explica Llimona, que afronta el novè i últim any com a organitzador.

L’edifici noble del Centre Fraternal, a la plaça Nova, construït el 1878, és un dels escenaris més espectaculars de les quines gironines. Des del cafè s’accedeix al teatre annex, amb dos pisos d’amfiteatre amb forma de ferradura que s’omplen amb 350 persones. Els dies assenyalats hi ha llargues cues i els jugadors nous només poden entrar a mesura que altres surten (la majoria) plomats. Tot i que fa dos diumenges uns veïns de Barcelona a qui uns lladres acabaven de buidar l’apartament de Calella van guanyar una quina amb una tele, un pernil i una torradora.

L’antiquina de la mala sort

En la recta final és l’hora del joc de la mala sort, que en altres llocs s’anomena antiquina. Tothom comença dret. A mesura que la gent ratlla el primer número, s’asseu. L’últim que queda dret, amb el cartó per estrenar, rep un lot de Nadal. La retirada d’alguns jugadors i els buits en moltes taules també són vistos com una opció d’augmentar les possibilitats de premi, tot i que si hi ha menys gent els premis també són inferiors. Quan els organitzadors anuncien l’última ronda, molts jugadors fan recompte dels 20, 30 o fins i tot 50 euros gastats i tornen a casa amb un regust amarg que els durarà poc. Fins a la pròxima quina, el diumenge vinent. A Palafrugell, Pla dixit, és fàcil “fer-se totes les il·lusions possibles”.