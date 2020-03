Iniciatives associatives que busquen la igualtat de drets

Més enllà del Dia de la Dona, cada cop hi ha més iniciatives amb un marcat accent femení. És el cas de la cooperativa social sense ànim de lucre La Porta del Món, impulsada per l’entitat Món Banyoles a l’antiga Fonda Comas. Les aportacions de micromecenatge a través de la plataforma Goteo.org -en la qual es poden fer donacions durant els pròxims nou dies- han permès recaptar fins ara 12.910 euros que serviran per tirar endavant un bar-restaurant que s’inaugurarà a la primavera.

Gestat per dones de diferents orígens, pretén ser un espai de trobada de ciutadanis i associacions “per fer caure murs i estereotips, però sobretot per construir un futur amb justícia social”, explica Fatiha Bouchiba, component de Món Banyoles. La cooperativa està formada per dones amb una especial vulnerabilitat social i amb dues necessitats bàsiques: millorar el català i la seva formació per poder aconseguir una feina i certa independència econòmica. “Si no saps parlar l’idioma és molt difícil trobar feina, i encara més si tens fills i no tens aquí la família ni avis que puguin tenir cura dels nens”, comenta Bouchiba, que és marroquina i viu a Banyoles des de fa disset anys. Treballa de dependenta en una fleca i ha fet un curs d’auxiliar administrativa que li permet col·laborar amb Món Banyoles. “A l’hora que em queda lliure a la feina els dono un cop de mà”, explica. Divorciada i amb una filla, ha constatat les dificultats de tirar endavant en aquestes circumstàncies, “sobretot si estàs sola i vens de fora”. Per això aplaudeix la creació de La Porta del Món. “Ajudarà dones en situacions complicades i s’adaptaran els horaris a les seves necessitats”, subratlla.

Experiències del món rural

El Museu Cerdà de Puigcerdà acollirà avui (18.30 hores) la 1a Trobada de Dones del Món Rural de Cerdanya, organitzada pel Consell Comarcal. Roser Bombardó, la primera dona que ha arribat a presidir aquest organisme, pot donar fe de l’escepticisme i masclisme de certs homes: “En algun moment algú ha posat en dubte que, pel fet de ser dona, pugui desenvolupar el càrrec com ho faria un home; m’he sentit com si hagués de treballar i demostrar força més que un home”. Conscient que, malgrat els avenços produïts, la situació no canvia d’un dia per l’altre, el Consell Comarcal ha aprovat el Pla de polítiques de gènere de la Cerdanya amb l’objectiu de visibilitzar les dones. “Cal actuar de manera transversal”, opina Cristina Rotellà, vicepresidenta segona del Consell Comarcal de la Cerdanya. “L’any passat vam fer un taller de rap per a nois i noies i acabem d’enllestir el videoclip Fins aquí, que tracta la igualtat de gènere i també ha estat elaborat per nois i noies”, informa.

“Tot i les dificultats amb la connexió telefònica i la xarxa d’internet, que van fatal, a la comarca cada cop hi ha més emprenedores”, remarca Montse Gasch, presidenta de l’Associació de Dones del Món Rural Cerdà. “Queda molt camí per recórrer, però també és veritat que des que es va crear l’associació, el 2001, hem avançat molt. Abans, per exemple, era impensable que al jubilar-se el pare pagès fos una noia qui seguís amb el negoci familiar”.

No és exactament el cas de Teresa Torner, filla, neta i besneta d’agricultors i ramaders a Fontanals de Cerdanya. “No va ser un traspàs. Fa cinc anys, quan el meu pare es va jubilar, vaig tenir l’oportunitat d’entrar al negoci -cria de vaca bruna del Pirineu i cultiu de patata ecològica- a través d’una societat que tinc amb el meu company”, detalla Torner. Abans, però, havia treballat quinze anys conduint tràilers i màquines trepitjaneu. “Era un ambient molt masculí, als sopars d’empresa sempre era l’única dona”, relata. “Després d’aquelles experiències em vaig llançar una mica al buit per fer el que realment m’agradava i sempre m’havia il·lusionat. Va ser un canvi emocionant i ple de dificultats, però segueixo al peu del canó. Amb tres criatures, m’ho combino fent malabarismes, puc organitzar-me amb les dificultats normals de totes les mares. Ara no estic sola, però al llarg de la vida sí que ser dona m’ha dificultat les coses, havia de lluitar perquè no se’m mengessin”, conclou. Torner participarà aquesta tarda la taula d’experiències Reptes i oportunitats de la dona rural a la Cerdanya, en què diverses ponents explicaran els camins que han hagut de recórrer.

Femme Inline

Al sector digital, com a la majoria de professions, la dona ocupa menys càrrecs directius i té menys visibilitat com a model d’èxit. L’associació gironina Femme Inline va néixer fa tres anys amb l’objectiu de promoure la figura de la dona dins d’aquest sector. “Volem que la tecnologia i la dona s’uneixin per acostar-se a una cultura igualitària i diversa”, expliquen fonts de l’entitat, que recentment ha creat la primera borsa de treball digital gironina per cobrir la demanda de perfils que puguin treballar en entorns tecnològics i canviants. Per publicar les ofertes, l’associació ha buscat la complicitat d’una quarantena d’empreses de l’àmbit tecnològic i digital. Femme Inline organitza ponències mensuals conduïdes per dones de diferents professions digitals i col·labora en taules rodones, ponències i tallers organitzats per entitats i institucions locals amb objectius similars. Fa tres mesos, l’associació va ser guardonada per l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona amb el premi especial del públic al millor projecte, producte o servei digital gironí en la tretzena edició dels premis E-Tech.

Dones invisibilitzades

La Universitat de Girona també aprofita la proximitat del 8-M per posar en primer pla el paper de les dones, invisibilitzades durant molt de temps. Els actes que la UdG celebrarà aquest any conviden a eixamplar la perspectiva, a obrir la mirada i anar més enllà de la visió que el patriarcat ha imposat al llarg dels segles. Per segon any consecutiu s’han activat les Aules Obertes, en les quals el professorat de la UdG introdueix la perspectiva de gènere als continguts de les classes habituals. Aquest acte s’alinea amb la tasca feta des del 2018 a la Xarxa Vives d’Universitats, amb la publicació de les seves guies per introduir la perspectiva de gènere. La UdG també convida a fer passejades en clau de gènere per Girona: “Podrem conèixer les històries de pintores, escriptores, pensadores... que ocupen un espai important però ocult, normalment, darrere de l’ombra d’un home”.

La Facultat de Medicina i Infermeria de la UdG acollirà demà (11 hores) una conferència d’Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en victimologia i col·laboradora de l’ARA. Ha treballat més de 16 anys al departament d’Interior de la Generalitat desenvolupant plans de govern en polítiques de gènere i contra la violència masclista.

Un dia més de lluita

Xerrades, concerts, vermuts, teatre, aules obertes, taules d’experiències, marxes nocturnes, performances, lectura de manifestos i, per descomptat, manifestacions. Només és una mostra dels centenars d’activitats programades aquesta setmana a les comarques gironines amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El 8-M, que enguany cau en diumenge, es convertirà novament en una jornada de lluita massiva per reivindicar els drets de les dones en tots els àmbits de la vida quotidiana i denunciar les discriminacions de gènere i violències masclistes. Amb tot, els moviments feministes, més vius, dinàmics i diversos que mai, tenen molt clar que per assolir la igualtat de gènere cal mantenir viva la flama del 8-M durant tot l’any.

“La lluita no s’ha de circumscriure a un sol dia, cal mantenir-la els 365 o 366 dies de l’any”, corrobora Gemma Núñez, membre de la Plataforma Feminista Gironina. “El 8-M ens ajuda a visibilitzar-la i a donar-li més ressò internacional, però tot està per fer”, afegeix. A més de la violència de gènere, els greuges comparatius i les discriminacions que pateixen les dones, lamenta la manca de visibilitat en l’àmbit acadèmic i en els grans nuclis de decisió política, empresarial i econòmica: “Estem infrarepresentades, i no només a les empreses de l’Íbex-35, sinó també a la judicatura i l’administració pública. Això no reflecteix la realitat. Les dones representem més del 50% de les matrícules universitàries i de la gent que fa carrera judicial o treballa a l’administració pública”.

Denúncies recurrents

Les feministes també denuncien l’escletxa salarial entre homes i dones i la doble jornada laboral que han de fer moltes dones a causa de les tasques familiars. “El temps destinat a les cures ha de ser reconegut en el càlcul de les pensions”, afirma Núñez. “No pot ser que la pensió mitjana de les gironines sigui de 750 euros i la dels gironins de 1.200”, exclama Cristina López, també membre de la Plataforma Feminista Gironina, que aplega una vintena d’entitats i multitud de dones a títol individual. Les activitats diàries que duen a terme aquesta setmana amb motiu del 8-M culminaran amb el vermut feminista de dissabte (plaça del Lleó, 19 hores) i la manifestació de diumenge (plaça Independència, 12 hores). Aquesta tarda a les sis faran una performance a la Rambla de Girona, on demà a la mateixa hora reclamaran que s’aboleixi la prostitució. “L’explotació sexual és la màxima expressió de la repressió patriarcal. Atempta no només contra els drets de les dones, sinó també contra els drets humans”, sosté Núñez.