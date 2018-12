“En la meva gana mano jo”

A la capella del Roser de la Universitat de Girona hi ha un llibre de dedicatòries que es farà arribar als presos. En un dels escrits, un dejunador hi relata la història d’un jornaler andalús que es va negar a acceptar el duro amb el qual el cacic del poble li volia comprar el vot. Tothom el va advertir que negant-se a acceptar el suborn també es negava la feina i, per tant, el pa. La seva resposta va ser: “ En mi hambre mando yo ”.

Avui acaba el dejuni de la UdG en suport de la vaga de fam dels presos que des de dijous de la setmana passada ha reunit una vintena de professors, personal d’administració i ciutadans que s’han afegit a la iniciativa a la capella del Roser, a tocar de l’aula magna de la UdG. “Tinc la sensació d’haver recuperat el sentit d’aquelles accions ciutadanes en què gent molt diversa se suma a una causa comuna. Ha sigut una bona experiència de convivència i de coneixement d’un mateix”, afirma Carles Serra, antropòleg i professor del departament de pedagogia de la UdG.

Els impulsors del dejuni remarquen que no era pròpiament una tancada, tot i que alguns hi han dormit cada nit, sinó un punt de trobada del col·lectiu que durant una setmana ha decidit no ingerir aliments mirant de mantenir la seva rutina laboral. Els objectius que compartia aquest col·lectiu eren tornar a posar el focus sobre els presos polítics en vaga de fam i mostrar la seva solidaritat amb ells i la seva forma de lluita. Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater Mora de la UdG, explica que hi havia una cerimònia d’iniciació, en què es bevia un got d’aigua i es llegia un poema.

Debilitat, però fortalesa interior

Ahir, penúltim dia del dejuni, la sensació era de cansament i debilitat física, barrejada amb l’enorme fortalesa interior que els ha donat arribar al final d’aquesta forma de protesta. “Al principi pensàvem que passaríem gana, però hi va haver un moment que vam fer un clic i vam assumir el dejuni”, explica Serra. Entre les activitats que han anat programant aquests dies no deixa de ser irònic que dimarts es projectés El sopar, de Pere Portabella. Han tingut la supervisió de dos metges, i com a mínim dues de les persones han hagut de deixar el dejuni o acudir al CAP per prescripció mèdica. Cap alumne de la UdG s’ha afegit a la protesta. Serra creu que la seva absència no està motivada per la falta de compromís, sinó perquè “el dejuni no forma part del repertori d’accions que atrauen els joves”.

Aquesta setmana s’han fet altres dejunis col·lectius, d’entre 12 i 24 hores, en solidaritat amb els presos en vaga de fam, en el marc de la campanya Prou ostatges. A Celrà va començar dimarts, amb una vintena de participants, entre els quals l’alcalde, Dani Cornellà, i el primer tinent d’alcalde, Pitu Bartis. Ahir s’hi van sumar els municipis de Bordils i Sant Martí Vell.