En temps de bolets, un dels meus indrets preferits per anar a buscar-ne és la muntanya que puja als Àngels. A mig camí trobo la Casa de les Figues, lloc idoni per fer un petit recés i dibuixar. Diu la llegenda que a prop d’aquesta masia hi havia una alzina centenària. Si un jove carregava de pedres les branques, les que no queien eren els anys que li faltaven per casar-se!

Dibuix i text: Pere Carmaniu (UrbanSketchers Girona)