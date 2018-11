Els millors professionals es troben al Fòrum Gastronòmic

L’esdeveniment culinari més important de l’Estat, el Fòrum Gastronòmic de Girona, celebrarà la seva 19a edició de diumenge a dimarts al Palau de Fires i al Palau de Congressos. Aquest any, la sostenibilitat serà un dels eixos del congrés que aposta per la relació entre cuina i salut. Com és habitual, la fira serà un punt de trobada dels millors cuiners i dels millors professionals del món del vi, el dolç i l’empresa.

També hi participaran les millors marques del sector foodservice, des d’empreses d’equipaments, serveis i distribució fins a petits productors del sector primari i l’artesania alimentària.

Després de l’espectacular creixement de l’espai firal el 2017 -va augmentar un 40%-, aquest any es mantenen la superfície i el nombre d’empreses participants. Els organitzadors, Pep Palau i Jaume von Arend, diuen que l’objectiu “és treballar per la consolidació i la millora qualitativa de l’esdeveniment”.

Reconeixements i premis

La fira serà, un any més, l’escenari de l’entrega de premis i reconeixements com els premis Josep Mercader, el Plat Favorit dels Catalans, el Cuiner 2018 i els premis InnoFòrum, entre d’altres. Aquest any també se n’estrenen de nous, com el del Millor Xuixo del Món -ara que ha començat la celebració de l’Any del Xuixo a Girona- i els Incit’up, que premien la millor start-up del sector de l’alimentació i la gastronomia.